在世界范围内新冠病毒造成的死亡人数急剧下降 澳大利亚这个冬季情况会如何？

要点： 世卫组织的数字显示，在全世界范围内COVID-19造成的死亡人数急剧下降。

该组织希望在今年宣布COVID-19不再构成全球公共卫生紧急事件。

但一位专家警告说，澳大利亚的COVID-19死亡人数将在冬季上升。

据世界卫生组织（WHO）称，新冠死亡病例数自今年年初以来已经下降了95%。但一位专家警告说，澳大利亚即将进入冬季，现在还不是自满的时候。





世界卫生组织（WHO）总干事谭德赛（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示他：“深受鼓舞的是，报告的新冠死亡病例数持续减少。”





但他同时警告，一些国家的死亡人数正在增加，在过去四周中仍有1.4万人死于新冠。





那么这对全球和澳大利亚的COVID-19未来意味着什么？我们又如何努力防止另一次大流行的发生？



世卫组织对今年的COVID-19有什么看法？

根据世卫组织的数据，到目前为止COVID-19已经造成690多万人死亡，但谭德赛博士说，他希望病毒最糟糕的时候已经过去。





他在星期四表示：“在今年的某个时候，我们希望能够宣布新冠疫情不再是国际关注的突发公共卫生事件。”



世卫组织负责人谭德塞说，他“对COVID-19的死亡报告持续下降感到非常鼓舞”。 Source: AAP 但他补充说，该病毒“将继续存在”，所有国家都需要学会与其他传染病一起管理新冠病毒。





现在约有十分之一感染新冠病毒的人会出现通常所说的“长期新冠”，这表明“数亿人将需要长期护理”。





谭德赛博士补充说，正如新的亚谱系XBB.1.16出现所示，新冠病毒仍然能够引起新一波的致病和死亡。



澳大利亚的未来如何？

自该大流行开始以来，澳大利亚卫生当局已向世卫组织报告了超过2万例COVID-19死亡病例。





迪肯大学流行病学主席凯瑟琳·贝内特（Catherine Bennett）说，今年死于新冠的人数比2020年和2021年都要少。





但她说，由于COVID-19病例、新毒株和流感的增加，“毫无疑问”与COVID有关的死亡人数在冬季会再次增加。





她对SBS新闻说：“我认为我们必须认识到这一点，认真对待，并照顾好我们周围的脆弱人群。”



一位专家警告说，进入冬季后，澳大利亚的COVID-19感染率预期会上升。 Source: AAP / Steven Saphore 贝内特教授表示，当偏远地区爆发疫情时，原住民社区和那些不能轻易获得公共卫生保健的人让人担忧。





她说：“如果病毒爆发，而且你不能轻易进入三级医院系统，那么所有这些事情都会对社区构成不同类型的威胁。”





“有些人没有信心，不知道他们应该怎么做，或者有语言障碍。”



世卫组织怎样为下一次大流行病未雨绸缪？

世界卫生组织今天发起一项新倡议，旨在帮助加强各国规划和应对下一场类似于新冠疫情的致命大流行病暴发。





新发布的“防范和抵御新兴威胁倡议”（PRET）以OVID-19的经验教训为基础，将采取综合方法对大流行病进行规划。



谭德赛博士表示：“首先，该倡议将专注于呼吸道病原体，包括流感、冠状病毒、呼吸道合胞病毒和迄今未知的病原体。”





但他补充说，该倡议需求国际合作，并需要学校、宗教团体、年轻人和社区其他领域的支持。





正如新冠疫情所证明的那样，大流行病不仅仅是一场卫生危机，还影响经济、教育、贸易、旅游、粮食供应系统等。”





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