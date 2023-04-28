AI模仿女儿哭声 母亲几乎被骗百万 专家：只需三秒音频即可复制人声

去年，澳大利亚人因诈骗而损失的数字惊人，高达31亿澳元。骗局层出不穷，任何人都有可能上当。





近日，美国一位妈妈收到来电，电话中听到女儿的求救声令她深感恐惧，让她完全相信女儿被坏人绑架。





这位居住在美国亚利桑那州的母亲詹妮弗·德斯特法诺（Jennifer Destefano）表示，当日她正开车接她小女儿下课的路上接到电话，电话中她听到另一个女儿的声音，正在哭泣和求救。





她问女儿：“发生什么事了？”





女儿的声音回答说：“妈妈，我搞砸了。”（Mum I messed up.）



那真的是她的声音，令人不寒而栗。那真的是她的哭泣声。 受害母亲詹妮弗

然后她听到了一个男人的声音说：“躺下别动。”





詹妮弗起初以为女儿受伤了，躺在担架上，因为当时她女儿正在滑雪旅程中。





但随后她再次听到女儿说：“妈妈，这些坏人抓住了我，救我，快救我。”





然后一个男人的声音威胁说：“你的女儿在我手上，如果你报警，如果你告诉任何人，我会让她吸毒，我会对她为所欲为，我会把她卖到墨西哥，你再也见不到她。”





詹妮弗回忆起当时自己全身发抖，激动尖叫着求助，附近的两名女子跑来协助她报警。



父母与家人应该建立安全词（emergency word）或安全问题，以在紧急情况下使用，确认对方身份。 受害母亲詹妮弗

警方称，这是常见的骗局，骗子从互联网下载或使用App应用程序，利用AI技术模仿某人声音，成为诈骗工具。





即使警方确定是骗局，这位妈妈仍说她无法相信女儿的安全。





她说：“骗子开始索要赎金，男子威胁要把她贩卖，要求100万美元的赎金。我们正在谈判，他们还说要亲自来找我拿现金。”





詹妮弗说这太真实了，即使她的丈夫告诉她，他已接到了女儿，她仍坚持要和女儿通话，才相信她真的安全。





“那真的是她的声音，令人不寒而栗。那真的是她的哭泣声。”





尽管詹妮弗已经报警，但警方称因证据不足，他们不能做任何进一步行动。执法部门将个案视为恶作剧电话。



詹妮弗敦促父母与家人应该建立安全词（emergency word）或安全问题，以在紧急情况下使用，确认对方身份。



AI人工智能技术现在只需要一个人的三秒钟音频样本，即可复制人的声音。 网络安全专家

据网络安全专家称，AI人工智能技术现在只需要一个人的三秒钟音频样本，即可复制人的声音。





虽然现在很多人都在社交媒体上发布影像录音，骗子可以从中收集样本，但詹妮弗表示，她的女儿没有任何公开的社交媒体账户。但她也表示，女儿曾在她的学校和体育团体接受采访，相关素材可在网络获取。





澳大利亚诈骗监察服务组织（Scamwatch）表示，去年收到了超过50万份诈骗举报，比2021年所记录的总损失增加了八成。





在澳大利亚，最常见的诈骗类型与投资有关，造成高达15亿澳元财务损失。





其它主要诈骗类型包括：远程访问（remote access）、支付转向（payment redirection）、感情骗局（romance），以及通过电子邮件或短信发送的恶意软件窃取数据。





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