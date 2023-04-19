“私人定制”的高智商诈骗方式 您该如何辨别？

SBS曾统计澳大利亚人正面临着超高的被诈骗率，被骗走的钱款比以往任何时候都多。





道路收费Linkt、政府官方软件My Gov、澳大利亚邮政Auspost、税务局、Uber，网络服务商Telstra、Optus等等都可能埋伏了许多犯罪分子。



更多内容 别中招 一文看清澳大利亚十大类型骗局

辨别骗子在当今的AI时代背景下变得更加困难，凭借简单的“诈骗话术套路”已经不再能准确的分辨骗子。





许多犯罪团伙会对受害人进行“私人定制”式的高智商诈骗行为，根据教育背景、性格特点，及日常喜好一步一步将人们拉入骗局。





“向专家咨询......向了解你的亲朋好友讲述，”维智律所诉讼及商业方面的律师Newton Han建议人们在产生金融或感情方面疑虑时寻求周围人的建议。



Newton Han，维智律师事务所诉讼及商业部律师。 在侵害发生后，韩律师建议人们先找律师咨询目前的受骗情况，然后在网络犯罪报告网站 Cybercrime 报告，以及寻找第三方的介入调查网络犯罪。





在面对嵌入受信的品牌和机构发生的诈骗，追责需要先被定义。





在一些网络机器人的诈骗情况下，回复STOP可以作为回避诈骗发生的手段之一。





请收听完整采访内容。



