居住在堪培拉的华人顾豪最近在忙一件事儿——他向华人社区发出倡议，呼吁华人支持原住民之声公投。





顾先生认为，议会原住民之声并不是与华人无关的一项政策议程。





“我们这个社会如果不能正视以前的历史，不能正视原住民一百多年以来的遭遇——包括一开始的时候被殖民者屠杀，后来也有很多不公正待遇，直到上世纪80年代初他们才拿到投票权；还有目前，他们在教育、卫生、就业等方面，都比其他同胞要差很多。”





“如果我们这个国家在原住民问题上，都不能正视历史，都不能有一个公平的对待，那就根本不可能那就根本不可能对我们后来的移民有一个公平正确的对待。”





Australian Parliament House is seen through an Aboriginal flag in Canberra, Tuesday, September 5, 2017. (AAP Image/Lukas Coch) NO ARCHIVING Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE



顾先生退休前曾在政府部门工作。在工作过程中，他接触了不少原住民，其中有很多人处于经济、政治和文化的弱势地位。





他希望借此提高华人社区对这一问题的认识并引发思考。





“我希望看到原居民在政府的决策的过程当中，有更多的有正常渠道的、宪法保障的权利，使他们有一个发声的途径，对政府的有一些政策，尤其是事关原住民健康、教育等问题上，能够让他们的声音被决策者们被国会能够听到，（让它）变成一个制度，变成一个文化，变成一个原则。”





采访代表嘉宾观点，不代表本台立场。





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LISTEN TO 【观点】原住民之声之我见：华人为什么要关心这个话题？ SBS Chinese 19/04/2023 08:24 Play

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