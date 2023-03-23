中国加密资产企业家孙宇晨被控欺诈 女星林赛·罗韩卷入其中

要点： 中国加密资产企业家孙宇晨被指控犯有欺诈罪；

他被指控阴谋分销数十亿的加密货币资产，并人为地夸大交易量；

包括女星林赛·罗韩和说唱歌手Soulja Boy在内的名人被指控非法推广孙宇晨的加密货币资产。

美国证券交易委员会（SEC）指控中国出生的加密货币企业家孙宇晨（Justin Sun）犯有欺诈罪，并指控包括演员林赛·罗韩（Lindsay Lohan）和说唱歌手Soulja Boy在内的八位名人非法推广其加密货币资产。





孙先生和他的公司Tron Foundation、BitTorrent Foundation和Rainberry被指控自2017年8月以来，谋划分销数十亿被称为Tronix（TRX）和BitTorrent（BTT）的加密货币资产，并人为地夸大交易量。





美国证券交易委员会表示，孙先生的活动产生了数千万美元的非法利润，并以其他投资者为代价。





美国证券交易委员会主席加里·根斯勒（Gary Gensler）在一份声明中说：“本案再次表明，当加密资产证券在没有适当披露的情况下被发售和销售时，投资者面临着极高风险。”



孙先生没有立即回应通过推特提出的置评请求。他的律师也尚未得到确认。



名人被控参与加密货币欺诈

孙先生还被指控隐瞒向名人付款以在社交媒体账户上宣传TRX和BTT，误导公众认为他们“对TRX和BTT有自发的兴趣，而不仅仅是有偿代言人”。





被指控的其他名人包括歌手Akon、Austin Mahone和Ne-Yo；社交媒体名人和拳击手Jake Paul；说唱歌手Lil Yachty和色情女演员Kendra Lust。





除Soulja Boy和Mahone外，其他所有人都同意和解，但不承认有不法行为，他们总计支付了40多万美元（593662澳元）。





罗韩的律师安德鲁·布雷特勒（Andrew Brettler）说，这位女演员直到去年三月才知道有披露要求。





布雷特勒在一份电子邮件声明中说：“从一开始她就配合美国证券交易委员会的调查，并最终同意交出她收到的少量款项并支付罚款以解决此事。”



Kendra Lust的律师拒绝置评。其他名人的律师没有对置评请求作出回应。



非法、未注册的报价和销售产生的数百万美元

美国证券交易委员会在曼哈顿联邦法院提交的投诉中说，孙先生将TRX和BTT作为证券出售，因此其销售需要在该机构进行注册。





美国证券交易委员会称，孙先生通过广泛的“洗盘交易”夸大了TRX的表面交易量，涉及同时或接近同时的购买和销售，但所有权没有真正改变。





该机构还表示，通过制造虚假和误导性的合法交易表象，孙先生在保持价格稳定的同时更容易出售TRX，并从非法的、未注册的TRX发售和销售中获利3100万美元（4598万澳元）。





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