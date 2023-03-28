厄瓜多尔友谊赛预示澳洲足球队未来

澳洲足球队将派出一支新的阵容，力求在对战厄瓜多尔的友谊赛中获得胜利，为世界杯后成功返乡画上句号。





上周五，教练格雷厄姆·阿诺德（Graham Arnold）3-1战胜悉尼的比赛中对首发阵容进行了五到六次调整，他试图建立球队的深度。





厄瓜多尔系列赛被认为是澳大利亚迈向明年亚洲杯，并最终迈向2026年世界杯的开始。





“从我重新签约的那天起，这些比赛都是为了准备好（进入）亚洲杯，”阿诺德告诉记者。





“这就是我目前关注的全部。我甚至完全没有考虑过亚洲杯。这只是为了让球员们为之做好准备。”





周二晚上，阿诺德已经在Marvel体育场（Marvel Stadium）打出了青年和经验的组合旗号。





他说：“我们不能把所有的孩子都扔进去，”他说。





“我们必须确保有资深的球员在他们周围，帮助他们首次亮相。”





老资格的左后卫阿齐兹·贝希（Aziz Behich）将在他的家乡首发，来自墨尔本城的20岁小将乔丹·博斯（Jordan Bos）正紧随其后，可能会首次亮相。





但32岁的贝希说，老球员并不担心自己的位置被争夺。





“我们的重点是这场新战役的开始......以及即将到来的亚洲杯，这是下一个计划，也是我们接下来所期待的。”他说。





“每个位置都有球员。我们竞争，我们互相推动，但每一天，我们都在朝着同一个目标前进。”





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