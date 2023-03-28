维州州长安德鲁斯中国行第一份行程表发布

维州州长安德鲁斯中国行首份行程表发布；州长因不邀请记者通往而遭“不够透明”的批评。

维州州长因中国行不邀请记者通往而遭到批评。

维州州长因中国行不邀请记者通往而遭到批评。AAP Image/Julian Smith

维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）今天上午在北京登陆。州长办公室发布了他在中国首都北京第一天的行程安排。

安德鲁斯是新冠大流行开始以来，第一位访问中国的澳大利亚政府首脑。此行旨在商讨与中国的贸易和留学生问题。

安德鲁斯此次中国行将持续到本周六。
安德鲁斯本次中国行将于本周六结束。
安德鲁斯本次中国行将于本周六结束。 Source: AAP
在周六返澳之前，州长办公室每天下午将给记者发布每日简报。

周二，他会见了： 维州驻大中华区专员史蒂文斯（Brett Stevens）、澳大利亚驻华大使弗莱彻（Graham Fletcher）、中国人民对外友好协会副会长李希奎、教育部部长怀进鹏和北京市市长殷勇博士。

新闻自由倡导者格雷斯特（Peter Greste）和媒体娱乐与艺术联盟（MEAA）批评安德鲁斯没有邀请记者参加此次访问。

周二，代理总理艾伦（Jacinta Allan）多次被问到，如果记者无法独立核实政府下午的简报所包含的信息，为什么要依赖政府的简报。
维州州长办公室公布了安德鲁斯中国行的首日行程。
维州州长办公室公布了安德鲁斯中国行的首日行程。
艾伦则表示：“州长在离开前处理他的旅行问题时特别透明。我相信他回来后会和你讨论他的旅行。”

欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。

请在 
Facebook 
和 
Twitter 
关注SBS中文，了解更多澳洲新闻。

READ MORE

维州州长今晚启程访华 讨论贸易及留学生问题

成蕾伴侣对维州州长访问中国却避谈此案感到失望

维州州长安德鲁斯访问中国 澳中贸易将回到从前？

分享
Published 28 March 2023 3:59pm
Updated a few seconds ago 4:50pm
Source: SBS