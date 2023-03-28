维州州长安德鲁斯中国行第一份行程表发布

维州州长安德鲁斯（Daniel Andrews）今天上午在北京登陆。州长办公室发布了他在中国首都北京第一天的行程安排。





安德鲁斯是新冠大流行开始以来，第一位访问中国的澳大利亚政府首脑。此行旨在商讨与中国的贸易和留学生问题。





安德鲁斯此次中国行将持续到本周六。



安德鲁斯本次中国行将于本周六结束。 Source: AAP 在周六返澳之前，州长办公室每天下午将给记者发布每日简报。





周二，他会见了： 维州驻大中华区专员史蒂文斯（Brett Stevens）、澳大利亚驻华大使弗莱彻（Graham Fletcher）、中国人民对外友好协会副会长李希奎、教育部部长怀进鹏和北京市市长殷勇博士。





新闻自由倡导者格雷斯特（Peter Greste）和媒体娱乐与艺术联盟（MEAA）批评安德鲁斯没有邀请记者参加此次访问。





周二，代理总理艾伦（Jacinta Allan）多次被问到，如果记者无法独立核实政府下午的简报所包含的信息，为什么要依赖政府的简报。



维州州长办公室公布了安德鲁斯中国行的首日行程。 艾伦则表示：“州长在离开前处理他的旅行问题时特别透明。我相信他回来后会和你讨论他的旅行。”





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