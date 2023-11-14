维州疑似毒蘑菇致死案餐点烹饪者出售名下房产 拍卖将于周六进行

维州疑似毒蘑菇致多人死亡案的午餐烹饪者艾琳·帕特森（Erin Patterson）名下位于Mount Waverley的一处房产正在挂牌出售。





本月初，49岁的艾琳·帕特森被维州警方指控犯有三项谋杀罪和五项谋杀未遂罪。





根据房地产网站Property公布的数据，这处三居室的房产占地249平方米，拥有三个洗手间和两个车位。





A supplied TV screengrab obtained on Friday, November 3, 2023, of Erin Patterson speaking to a reporter outside her home in Leongatha, Victoria. Erin Patterson, 49, has been charged with murder, about three months since three people died from suspected mushroom poisoning. (AAP Image/Supplied by Nine News) NO ARCHIVING, EDITORIAL USE ONLY Source: AAP, Nine Network / A Current Affair 该房产将于本周六上午11点被公开拍卖，指导价为96至105万澳元。据《时代报》报道，该房屋不是供应蘑菇午餐的房产。





在发表在Realestate网站上的广告显示，该房产“地理位置优越”，位于当地中学附近，交通便利，“既适合初入职场者或缩减住房面积人士，也适合家庭的投资者”。





该广告称，“该住宅安静地坐落在两户人家后方，精心营造了舒适的生活环境，休息室拥有大窗户，用餐区配有设备齐全的厨房，并配有博世洗碗机。”



房产广告称，该房产“地理位置优越”。 Credit: Realestate SBS中文就此联系置评时，Ray White Glen Waverley联合销售代理Alan Zhang拒绝发表评论。





《时代报》报道称，公开纪录显示，该房产于2021年艾琳·帕特森和西蒙·帕特森（Simon Patterson）的共同所有权转移到艾琳·帕特森名下。





据《澳大利亚人报》报道，艾琳·帕特森的前伴侣西蒙·帕特森现年48岁，是一名土木工程师。





2019年，该房产曾以93.1万澳元的价格成交。





7月29日，有四人在维州东南部利昂加莎（Leongatha）的一处私人住宅食用蘑菇餐后被送往医院。





66岁的希瑟·威尔金森（Heather Wilkinson）、70岁的威尔金森的姐姐盖尔·帕特森（Gail Patterson）及70岁的姐夫唐·帕特森（Don Patterson）在送医后不治身亡。



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午餐会的另一位参加者，希瑟·威尔金森的丈夫、69岁的伊恩·威尔金森（Ian Wilkinson）在医院接受救治，于9月23日出院。





艾琳·帕特森是当天午餐的烹饪者，也是帕特森夫妇的儿媳。





她还被警方指控企图谋杀其前伴侣西蒙·帕特森。目前，她没有被保释，正在监狱还押候审。





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