近日，位于珀斯的西澳中文图书馆，原名西澳澳中友协中文图书馆举办建馆两周年庆典，西澳州州长库克（Roger Cook）发去贺信，中国驻珀斯总领事馆龙定斌、珀斯市议员Clyde Bevan等人到场庆祝。





SBS普通话节目邀请了西澳中文图书馆馆长马文华，以及西澳澳中友好协会会长吴粤一起谈论了澳大利亚的中文图书发展等话题。





谈起建馆初衷时，吴粤表示，除了在西澳社区推动多元文化生活和澳中两国文化交流之外，一个很重要的期望是他们能够为二代移民们创造中文学习氛围。



中国驻珀斯总领馆总领事龙定斌（左）、西澳澳中友好协会会长吴粤（中）、珀斯议员Clyde Bevan（右）。 Credit: Supplied 维州新金山中文图书馆（创始人孙浩良（左））向西澳中文图书馆（馆长马文华（右））捐赠2000册藏书。 Credit: Supplied 在澳大利亚如何更好地运营一家非盈利性中文图书馆？捐赠中文图书质量问题如何应对？





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LISTEN TO 西澳首家中文图书馆：为二代移民创造中文学习环境 SBS Chinese 14/11/2023 12:51 Play

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