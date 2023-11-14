终于查明 Optus公布上周大规模服务故障原因

要点： 这一持续12小时的服务故障影响了上千万人和商家，他们无法接打电话或完成交易；

此前，Optus首席执行官曾否认服务故障是由软件更新引起的说法；

Optus将配合政府和参议院的审查。

Optus因软件升级发生了大规模的服务故障，导致众多用户无法使用电话和网络服务。





这一服务故障发生在上周三，持续12小时，导致上千万人和企业无法拨打、接听电话或完成交易。





Optus在周一的一份声明中表示，服务故障原因现已查明，并已采取措施确保此类事件不会再次发生。



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该公司表示：“上周三凌晨4点05分左右，Optus网络在例行软件升级后，收到了来自国际对等网络的路由信息更改。”





“这些路由信息更改通过我们的网络多层传播，超出了关键路由器的预设安全级别，导致这些路由器无法处理。”





“这导致这些路由器启动自我保护，从Optus IP核心网络中自动断开连接。”





由于部分路由器需要物理重启，恢复系统所需时间比预期的要长，这就要求Optus在全国多个站点部署员工操作。





“恢复网始终是我们的首要任务，随后我们与合作伙伴一起确定了原因。”



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“我们已对网络进行了调整，以解决这一问题，使其不再发生。”





而在上周，对于这一服务故障是由软件更新引起的说法，Optus首席执行官凯利·拜尔·罗斯马林（Kelly Bayer Rosmarin）曾予以否认。





上周三上午，她对澳大利亚广播公司悉尼电台说：“这不太可能，我们的系统实际上非常稳定。”





墨尔本皇家理工大学副教授马克·格雷戈里（Mark Gregory）表示，该公司的声明证实这是人为错误，而不是硬件故障或网络攻击。





“Optus没有解释，在路由软件升级前本应进行的测试过程中出了什么问题。”



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“此外，也没有解释为何关键路由器似乎缺乏冗余路由器；这样如果出现问题，关键路由器就会切换到冗余路由器，而这些冗余路由器运行的是上一版的软件。”





联邦通讯部长米歇尔·罗兰（Michelle Rowland）上周三通过媒体报道获悉这一问题。





她已经要求其部门进行事后审查。





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