前总理吉拉德前伴侣马西森将承认性侵指控

前总理吉拉德前伴侣蒂姆·马西森将承认性侵犯的指控。





周四上午，马西森在距离墨尔本地方法院200米的律师办公室，他穿着西服打着领带，观看了庭审过程。





他正在接受维多利亚警方性犯罪和虐待儿童调查小组（SOCIT）的起诉。





地方法官罗斯林·波特（Roslyn Porter）证实了马西森正面临性侵犯指控。





波特表示：“我确实确认，只有一项性侵犯指控正在审理中，另外两项指控已被法院撤回。”





有关指控的更多细节并未在法庭上公布。





马西森的律师布拉德·佩诺（Brad Penno）表示，如果其中两项指控被撤回，他的当事人将承认一项有关性侵的指控。





他进一步请求马西森能获得转移令，这将使他能够避免犯罪记录。





“我可以说问题已经解决了，”佩诺说。





马西森在离开律师办公室时没有发表任何评论。





警方将在与受害者交谈后考虑这一请求，但地方法官将拥有最终决定权。





案件将延至8月31日审理。





马西森曾是发型师，据报道，他与澳大利亚首位女总理吉拉德曾有一段长期关系。





吉拉德在 2022 年初透露，他们早前已经分手。





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