【女足世界杯】澳洲力争提前出线 中国队陷背水一战

东道主澳洲队在上星期的揭幕战中仅凭一球十二码，以1比0小胜爱尔兰，而今晚（7月27日）将迎来第二战，坐镇布里斯本迎战尼日利亚。





澳洲队另一个不利因素是伤兵满员。除了世界级球星、队长卡尔（Sam Kerr）第一场已因伤缺阵外，昨日再多两名球员确认无法出战。“谁来承担进球重任，对澳洲队是非常难的。”





另一位足球专家郭庭生认同，卡尔受伤确实对锋线影响较大，但认为教练团队已准备好她缺阵的应对措施，而中场及后卫均稳健，加上主场之利，今晚比赛在实力上是看高一线。



其实世界杯小组3场，没一场可以留力的，都要全力以赴。

两人均相信澳洲队出线不成问题。郭庭生说：“在打3场的分组赛里，3分已经很稳阵，再拿1分基本能出线，当然教练组不会这么想，肯定尽全力。”





李平康也表示，澳洲队实力明显较高，而且已手握3分，“只要做好自己，十六强没问题。”



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中国队“等待奇迹”

不过，对于华人更为熟悉的中国女足，两位受访者均持谨慎态度。“铿锵玫瑰”首圈在珀斯对阵世界排名相若的丹麦队，以0比1败下阵来。





李平康指，中国队已陷入“背水一战”的境地，明晚（7月28日）和海地一战“必须取胜”。但小组最弱的海地队在首战面对劲旅英格兰一球仅负，表现令人眼前一亮，“中国队肯定面临较大压力。”



中国女足要针对对手的球员特点进行研究，在打法上坚持自己的风格，去寻找机会。

郭庭生也提醒，海地队虽然排名世界53远落后于中国的14位，但阵中6人在法甲效力，也有旅美球员，不容小觑。而利好消息是其主力清道夫受伤，让中国队有望加强进攻效率。





他指，中国首圈不敌丹麦，一方面是体力不及欧洲人，另一方面是头号球星王霜在下半场才上阵，“是教练组的失误”。但他看到另一名前锋张琳艳有出色演出，认为两人有机会在明晚比赛踢出名堂。





“中国女足有实力，也有决心，很有韧性......整队的合拍、传递都很好，只是体力较不如人。”



对于“铿锵玫瑰”的出线前景，郭庭生认为今届世界杯已爆出不少冷门，“弱队比如亚洲球队，不是一定不行，像日本队5比0赞比亚，菲律宾也能赢新西兰。”





但李平康则较为悲观，认为即使中国队明晚如愿过关，末轮碰上夺冠热门英格兰，“取胜的可能性是微乎其微”，丹麦若战胜海地便有6分，很可能和“母狮军团”携手晋级淘汰赛。





“但是站在球队的角度，肯定不到最后一刻不能放弃。在世界杯这样难得的舞台，肯定要全力以赴，先拿到眼前的3分，再期待奇迹发生。”





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