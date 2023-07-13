Eastwood六车连环相撞 涉事汽车车轮一度离地

在周三（7月12日）下午1时30分左右，悉尼西北部Eastwood的Blaxland Road与First Avenue交汇路口，发生严重车祸。





在交叉口交通灯附近发生六车相撞意外，导致整个路段需要关闭。





车祸中涉事车辆的型号包括：三菱SUV、Holden Commodore、Kia SUV、Toyota轿车、Audi掀背车及小型货车。





Holden Commodore内的一名61岁女乘客，在意外后虽由救护人员的救治，但在现场抢救无效死亡。





而同车内的 67岁女司机接受急救后，情况仍然危急，被送往Westmead医院。另一名63岁女性乘客也被送往Royal North Shore医院，情况同样危急。





新州警方已确认，事故中一人当场死亡。





三菱汽车的31岁男司机在现场接受救护人员的头部受伤治疗，情况稳定后被送往Royal North Shore医院。





另外的几名伤者年龄介于23岁和49岁之间，并被送往多间医院进行强制性验尿及验血测试。





与此同时，三菱汽车和Holden汽车已被扣押以进行检查。





有人在附近公寓大楼听到巨响。37岁的护士Mia Ku是首批赶到现场的人士之一，她告诉媒体：“我知道情况会很糟糕。我从没听到过这样的声音。”





她马上行动，提供所能提供的任何援助。





但她也表示：“对红色的车辆我无能为力，车子完全被压扁了。”





警方仍在调查车祸发生的原因。





据7号台的视频可见，其中一辆涉事的白色SUV在行驶时轮胎一度离地。



白色SUV在行驶过程中轮胎一度离地。 Credit: 7 NEWS 有华人在网上发表评论，认为“这个位置车速不快，肯定是超速了。”





Ryde警区指挥部的警员已经设立了犯罪现场，将由都会区交通意外调查组的专家进行调查。





警方呼吁该车祸的目击者或有行车纪录仪的民众，可致电警方或灭罪热线1800 333 000，与警方联系。





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