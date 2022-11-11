【观点】从三名澳洲人分享1.6亿Powerball大奖说起

虽然最近全球经济都不大好，澳大利亚人面对着高企的物价也过得不大好，但就在10月底，澳大利亚出现了史无前例、奖金高达1.6个亿澳元的Powerball（强力球）彩票。最终产生了三位中奖者每人分得5300万澳元的奖金。





据悉，三位获奖者分别来自维州、新州和西澳。维州的获奖者是一位来自东南区Clyde的蓝领工人，他已经计划马上退休。新州和西澳的中奖者都保持“神秘”，不愿透露自己是谁。





事实上，从前几周奖金开始逐步累计之后，无数人都被这1.6个“小目标”所深深吸引，梦想着“一夜暴富”。据不完全统计，当晚有超过一半的澳大利亚成年人都参与了其中。而除了头奖以外，剩下1.17亿澳元的奖金，则有600万人一起“瓜分”。





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当然了，众所周知的是博彩的巨额奖金本质其实是“赢者通吃”，真正能够中奖的比例微乎其微，绝大多数人都只是“陪跑”，为这个巨大的奖池奉献了自己的一份力量，而彩票公司才是那个稳赚不赔的庄家。





就拿Powerball来举例，其背后是一家上市公司The Lottery Corporation（ASX：TLC）。这家今年5月才上市的公司却运营着全澳各类彩票业务，它的前身恐怕大家更熟悉，正是占据澳大利亚博彩业市场半壁江山的Tabcorp公司。在今年6月1日，Tabcorp正式分拆成两家公司，剥离旗下乐透（lotteries）彩票和基诺(Keno)博彩业务，并成立了新公司TLC进行运营。





根据其提供的财报显示，在2022财年该公司一共卖出了超过6.6亿张彩票，累积发放奖金49亿澳币，创造了超过320个新的百万富翁。而Powerball正是旗下乐透彩票业务中最受欢迎的一种，同时也是营收占比最高的产品，达到了39%，可谓是公司的“赚钱游戏”。





其实Powerball收入组成特别简单，就是卖彩票（彩票认购总额）。换句话说，卖得越多、赚得就越多。而Powerball最大的卖点、最吸引人的地方，就是其诱人的巨额奖金。从数据来看，澳大利亚彩票历史上共有9次抽奖的奖金超过了1亿澳元，其中8次是由Powerball彩票提供的，可以说Powerball的奖金比其他彩票产品都高。





能有如此高的奖金，主要源于其背后的设置机制。Powerball是一个累积的奖金池，每周四开奖时最低的奖金池是300万，如果无头奖中签，那奖金就会自动累计到下一周。从今年到现在，Powerball开出的头奖奖金累计已经超过了4.54亿澳元，而最近一次超高额的头奖就诞生在今年2月——在经过4期累积后，最终开出了1.26亿。随着一次次巨额头奖的诞生，Powerball也吸引了民众的关注，继而促进彩票销售数量进一步地提升。





奖金那么高，Powerball一年的收入到底有多少？根据公司2022财年财报的数据，TLC彩票业务营收创下新高至32.5亿澳元，其中Powerball营收占到12.68亿澳元，远超其他彩票产品。这里的彩票营收数据，为所收到的彩票认购总额减去每一期正式开奖时的应付奖金。简单来说，就是扣除奖金后，Powerball的纯收入。





而除了奖金之外，Powerball的开支主要包括了政府税收、佣金和服务费以及人工、广告、技术开支等在内的整体运营成本。虽然单一的Powerball成本并没有在TLC财报当中具体披露，但从公司整体业务角度统一来看的话，政府税收支出的占比是最大的，占到了总营收的近六成，而佣金和服务费用约占营收的15%。TLC彩票业务的总支出，在2022财年达到了26.5亿澳元。





由于Powerball占了TLC营收总额的39%，如果将彩票项目的成本根据营收进行均摊，则2022财年摊到Powerball的支出就大约在10.35亿左右。按这个算法，过去一个财年中Powerball的收益大约能达到2.34亿澳元，利润率在18.4%左右。相比之下，剥离了TLC的Tabcorp公司，其运营利润率（EBITDA Margin）从16%下降至6.81%，可见彩票业务的利润率相交于其他业务明显更高。





事实上，为了提高利润，Powerball还一直在偷偷进行“暗箱操作”——通过改变游戏规则，降低头奖赢家的机率，从而不断累积奖金池，吸引更多人购买，进一步增加自己的营收。最近一次Powerball规则的变化，就在2018年。在此之前，想中头奖的投注者原本只需从40个数字中选出6个数字，而如今必须从35个数字中选出7个数字。





虽然看上去变化不大，但赢得头奖难度却增加了几乎一倍。从统计学角度来看，之前中头奖的概率是7677万分之一，而目前已经达到了1.345亿分之一。这是什么概念呢？一个人一生中被闪电劈中的概率是122万分之一。而现在中得头奖的概率基本等于一个人连续两次被闪电劈中的概率。





可以说，设置巨额头奖的彩票，实际上是精准的统计学加上满满的营销套路。通过微乎其微的中奖几率来累积奖金，吸引民众投注，为公司提供源源不断的收入。





超高的头奖金额会直接推动彩票销售，尤其是靠这一博彩游戏，赢得了登上主流媒体的免费宣传机会。从这个意义上，彩票公司也会确保头奖不断积累和增长，直到达到具有新闻价值的金额，与此同时，也让“彩民”赢得头奖的几率变得更加渺茫。





许多人坚持购买彩票，认为那样有机会实现“财富自由”。每年澳大利亚人在乐透上要划掉19亿澳元。但从统计学意义上来说，无论在全球哪个国家，想要靠购买彩票获得财富自由的几率，都约等于零。更有意思的是，有不少社会调研机构对不少头奖中奖人做过追踪调查，超过90%的中奖者由于没有任何处理巨额财富的经验，往往会在短时间内将资金挥霍一光后让自己陷入更大的困境，出现了绝大多数人最终的生活状态甚至差于中奖之前。





（本文作者魏睿昊Julius Wei为SBS特约通讯员、澳大利亚经济和金融市场的分析人士，转载须经SBS许可；本文观点仅代表嘉宾观点，不能代替理财建议，不代表本台立场。）



