您将做出的最重要的新年愿望：列一份遗嘱

在没有遗嘱的情况下去世，可能会导致你的大部分资产归入政府机构，以及引起亲人之间的纠纷。





这个假期，法律专家建议民众应该抽出一些时间来写一份遗嘱，避免他人未来的法律和财务负担。



什么是遗嘱？

遗嘱是一份法律文件，指明你希望在你去世后如何处理你的资产。





资产可以是你拥有的任何增加财务价值的东西，如你的房子、汽车、珠宝或艺术品等财产，以及你银行账户中的钱。





你需要减去任何负债，也就是你所欠的债务，如剩余的抵押贷款或信用卡和贷款的余额。





遗嘱是所谓的 “遗产计划”的一部分，它保护你的家人和亲人在你去世后可能需要获得你的任何资产或投资。





在你的遗嘱中，你可以说明你希望如何分配你的资产，如果你的孩子还小，谁来照顾他们，你想捐多少钱给慈善机构，以及你的葬礼计划。



谁需要列遗嘱？为什么？

布兰登 • 罗斯柴尔德法律集团（BRLG）的首席律师布兰登 • 罗斯柴尔德 （Brendan Rothschild）接受SBS新闻采访时说，随着年龄的增长，列遗嘱变得越来越重要，每个18岁以上的人都应该写一份遗嘱。





他说：“这是一个比例计算法；你的年龄越大，它就越有好处”。





“律师通常建议，每个人都应该有一份遗嘱，或者至少是有任何资产的人。”





他说，18岁以下的人所写的遗嘱通常没有法律效力，被认为是一份 “意向性文件”。



如果你去世后没有遗嘱会怎样？

没有遗嘱的死亡被称为“无遗嘱死亡”。澳大利亚金融服务监管机构澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）估计，近一半的澳大利亚人在无遗嘱的情况下去世。





罗斯柴尔德说，如果死者没有写遗嘱，政府机构可以拿走高达30%的遗产。





他说：“大多数人不希望他们的遗产被捐赠给政府。”





罗斯柴尔德先生说，澳大利亚的法律在分配遗产时是以 “需求 ”为基础的，这意味着如果死者的兄弟经济状况很差，而且与死者的关系比他们的儿子更密切，那么他们可能会优先获得一些资产。



如何开始写遗嘱？

写遗嘱的成本可以很低，而且你不一定需要法律支持。





罗斯柴尔德说：“有一条法律规定，写在餐巾纸上的遗嘱被认为是有效的遗嘱。”但聘请律师为遗嘱提供建议和见证，可以帮助减少未来的复杂情况或法律纠纷。





如果你选择不与律师合作，你可以聘请一个 “公共受托人”或法定机构。如果你是养老金领取者，年龄超过60岁，或者你提名他们为你的遗嘱执行人，公共受托人可能不会收费。





遗嘱执行人是指被指定执行遗嘱条款的个人或机构。





你也可以在网上购买遗嘱工具包，自己写遗嘱。





如果你选择这个方式，ASIC建议由律师或公共受托人进行检查，以确保它是正确的，并且不是无效的。





ASIC还建议将你的遗嘱放在一个安全的地方，并告诉你亲近的人它在哪里。



那么数字遗嘱呢？

在线遗嘱服务Willed的联合首席执行官亚伦 • 泽尔曼（Aaron Zelman）说，人们经常利用暑假来列遗嘱。





“人们有更多的时间，”他说，“他们只想把事情安排好，并有平和的心态。”





他说，在网上写遗嘱正成为一种趋势，“有数以万计的人在网上列遗嘱”。





“他们仍然要起草他们的愿望，打印出遗嘱，要根据指导签字，但这可以列一个具有法律效力的遗嘱。”



什么是授权委托书？

授权委托书是指你在一份文件中给予其他人合法的权利，让他们替你照看你的事务。





在澳大利亚，主要有三种类型：



一般性授权书：允许某人为你做出财务和法律决定。这通常是在特定的时间内，例如，如果你在海外，不能管理你在家里的事务。如果你因一些状况变化而导致自己已无法做决定，一般性授权书就无效。



永久授权书：允许某人为你做出财务和法律决定。如果你已无法自己做决定，持久授权书仍将有效。



医疗授权书：允许某人在你自己无法做出医疗决定时为你做出决定。

Moneysmart.gov.au还建议，如果你的生活发生重大变化，例如你结婚或离婚，有孩子或孙子，你的财务状况发生变化，或者你遗嘱中的配偶或指定的人死亡，更新你的遗嘱是很重要的。



如果不是澳大利亚公民，我可以写遗嘱吗？

在澳大利亚写遗嘱对移民来说比较复杂，但政府已经加入了1973年《提供国际遗嘱形式统一法的公约》（Convention Providing a Uniform Law on the Form of an International Will 1973），该公约于2015年生效。





据联邦司法部办公室称，该公约旨在 “协调和简化具有国际特点的遗嘱的手续证明”。





本文仅提供关于遗嘱的一般概述，不应被视为法律建议。



