国际货币基金组织：澳大利亚需要进一步上调利率来控制通胀

国际货币基金组织（IMF）建议澳大利亚储备银行继续上调利率，以更快地降低通胀。





这一全球性组织称，消费者价格涨幅仍“远高于”澳大利亚储备银行的目标范围，服务价格仍然居高不下，许多发达经济体也是如此。





国际货币基金组织的工作人员在一份关于澳大利亚经济的声明中写道：“因此，工作人员建议进一步收紧货币政策，以确保通胀在2025年回到目标范围，并最大限度地降低通胀预期脱锚的风险。”





9月份季度，澳大利亚总体年通胀率为5.4%，低于去年12月7.8%的峰值，但仍远高于储备银行2%至3%的目标范围。



READ MORE 连续第四个月暂停加息 澳洲储备银行新行长宣布现金利率维持4.1%不变

这一强于预期的数据强化了市场对储备银行董事会会议将再次提高利率的预期。





国际货币基金组织表示，鉴于供应紧张，联邦政府和州政府应以“更加慎重和协调的步伐”推出公共投资项目，帮助减轻通胀压力。





澳大利亚国库部长吉姆·查默斯（Jim Chalmers）表示，对经济的独立评估支持了政府的预算策略。上周公布的通胀数据显示，政府的生活成本政策将通胀率降低了0.5%。





他说：“该报告对政府的更广泛经济议程表示欢迎，包括投资于更便宜和更清洁的能源、更便宜的托儿服务、技能和职业培训，以及促进住房供应的政策。”





国际货币基金组织称，事实证明，澳大利亚经济具有韧性，尽管预计到2024年增长率将放缓至1.25%。



READ MORE 澳大利亚通胀率四个月以来首次回升 受“两大因素”驱动

有一些风险因素可能会导致增长更加疲软，但该组织最担心的是通胀前景，包括家庭可能对物价下跌速度是否够快失去信心，从而开始要求提高工资。





能源（尤其是汽油）以及食品价格也被视为通胀前景的风险因素，家庭消费模式的不确定性，以及人们是否愿意花费新冠大流行期间所积累的储蓄也被认为是风险因素。





国际货币基金组织还提出了一些长期建议，包括关注税制改革、生产力增长和支持绿色转型。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



