耗资23亿美元：这是“美国最酷建筑”还是“碍眼”球形建筑?

要点： MSG Sphere是拉斯维加斯的一个新的娱乐场馆，外形就像一个巨球，被LED 屏幕覆盖；

该场馆将在九月开业，但已开始展示灯光；

创作者形容它为“下一代的娱乐媒介”，但也有人说它“碍眼”；

这个新的球型表演场馆完全被 LED 屏幕覆盖，以其显示影像引人注目，其中包括地球投影、动画、美国国旗，甚至还有眼球。





其结构宽 157 米，高 111 米，建造商将其描述为世界上最大的 LED 屏幕。





据报道，其建造成本为 23 亿美元（34 亿澳元）。



拉斯维加斯 Sphere

MSG Sphere是拉斯维加斯的一个新的娱乐场所，顾名思义，它的形状是一个球体。





场馆外部由54000平方米的LED灯组成。





娱乐和媒体公司 Sphere Entertainment Co. 将该建筑称为“下一代的娱乐媒介”，承诺“为世界带来奇迹，重新定义现场娱乐的未来”。



Sphere 将于 9 月开业，预计将举办体育赛事、电影体验和音乐会，其中包括摇滚乐队 U2 或将常驻演出。





据报道，它可容纳 17600个坐位和20000 个站位。





7 月 4 日，该建筑试行其光学效果，照亮了拉斯维加斯的天际线，从呈现血月到变成美国国旗，随后展示了一系列动画。





在社交媒体上，一些人形容它“令人难以置信”以及是“美国最酷的建筑”。



但并不是每个人都印象深刻。





哈德曼（Brenna Hardman）在推特（Twitter ）上写道：“Sphere 看起来就像一个价值 23 亿美元的碍眼东西，而且低调得来有点吓人。试想像在路上开车时，一个巨大的篮球在空中出现。”





迪伊（Ryan James Dee）写道：“不受欢迎的观点：拉斯维加斯的Sphere很丑陋。”





其他用户也对电力使用以及建筑物的显示屏是否会导致车祸表示担忧。





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