德约科维奇父亲澳网决赛未到场 合照事件“令我俩同受伤害”

要点： 德约科维奇（Novak Djokovic）击败斯特凡诺斯·齐齐帕斯（Stefanos Tsitsipas），第十度在澳网公开赛男单夺冠；

其父亲斯尔詹·德约科维奇（Srdjan Djokovic）被曝与亲俄球迷合照后，私下静静观赛；

德约科维奇说父亲“并不好过”。

网球运动员德约科维奇承认，此次夺冠令人满意，但也带着一丝伤感，因为其父未能在罗德拉沃球场（Rod Laver Arena）观赛。





尽管上周曝出“亲俄旗帜风波”，赛事主席克雷格·泰利 (Craig Tiley) 仍同意让斯尔詹·德约科维奇回到儿子的场边包厢观赛，但他选择了远离镁光灯，私下静观周日晚儿子的决赛。





上周三晚，德约科维奇的父亲在墨尔本公园与亲俄观众合照的片段曝光后，父子俩一致认为，最好应避开传媒关注。



Father of Novak Djokovic, Srdjan, was filmed with men holding a Russian flag in Melbourne after watching his son play at the Australian Open. Credit: YouTube 决赛中，德约科维奇直落三盘击败齐齐帕斯、第十度在澳大利亚网球公开赛夺冠。赛后他说：“我以为媒体和所有事情会平静下来，但实际上没有。我们都同意他（父亲）不在场可能会更好。”





“这事令我俩同受伤害，因为这些都是非常特别、独一无二的时刻，谁知道是否再有下次。所以他并不好过。”





“当然，我在赛后有见到他……尽管他很高兴地拥抱我……但我看得出，是的，他有点难过，”德约科维奇说。





虽然对事态的发展感到失望，德约科维奇还是认为他们的决定是最好的。



“看，就是这样。我认为最终他告诉我的是，最重要是我在场上感觉良好、我赢了比赛，他在这里支持我。”





“如果比赛的结果对我来说更好，那他就不在包厢内出现吧。”





“我们谈论过，这就是整个对话。”





“在某种程度上，他不在看台上出现我也很难过。但他已参与（观看）了整场赛事，所以没关系。”





“到最后我们都有个开心的结果。”



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去年澳网公开赛前夕，因疫苗风波，德约科维奇被澳大利亚驱逐出境，当时该事件轰动一时。他称，在 2023 年夺冠“可能是我一生中最大的胜利”。





德约科维奇说：“由于去年的情况没有参加比赛，今年重返，我不得不说这是我一生中参加过最具挑战性的比赛之一。”





“只有我的团队和家人知道过去四、五周我们经历了什么。”





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