新州租房市场全面改革 房东或需解释高于通胀的租金增长

新州政府正在征求租房者及业主的意见，以求使新州租房市场更加公平。





周五，新州政府发布了一份讨论文件，提出将要求房东解释高于通货膨胀的租金增长。除此之外，文件中还提出将结束无理由驱逐、允许更多的宠物入住租房、并引入一个门户押金计划。





在预计在年底完成的改革中，新州政府预计将建立一个租金上涨的公共数据库，并填补一个允许一年内多次上涨租金的漏洞，以及迫使房东为租户提供一个免费的电子支付方式。





根据Domain报道，本周是在悉尼公布租金季度和年度增长最快的一周，Unit的中位价为670澳元。





在新州，大约三分之一的新州居民为租房者，根据新州社会服务委员会（The NSW Council for Social Service）估计，五分之一的租房者生活在贫困中。





公平交易和改善监管部（Minister for Fair Trading and Better Regulation）部长阿努拉克·詹提翁（Anoulack Chanthivong）表示：“租房者在紧张的市场中承受着极大的压力，但他们也被不公平和过时的规则所困扰，使生活更加艰难。”





“我们正在履行我们的承诺，重新平衡这个等式，给租房者更多的保护，让他们继续他们的生活。”





“我们希望听取每个人的意见，因为租房者和房主相互需要，他们都需要一套公平的规则。”





新州政府发布的讨论文件中表示，一种提高租金可负担性的方法是，要求房东证明租金上涨并非“过度”，例如，租金上涨超过一定时期的通货膨胀。





除了租金改革之外，柯民思政府也正在采取措施，在全州范围内增加住房供应、提供高质量新房来对租金施加下行压力。





6月，柯民思政府被迫放弃先前承诺的紧致秘密租金竞标的承诺，但是实现了允许租户将押金从一处房产转到另一处的规定，并且议会也通过了禁止中介和房东竞租的法律。





绿党一直在呼吁立即冻结租金，并任何针对过度涨租的行动都需要包括长期的租金控制。





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



