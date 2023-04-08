从修读政治学到表演脱口秀 喜剧界新星虽有听障热爱表演

里科特对着满屋观众发放笑弹：“我的耳朵里塞着的这个助听器，是我父母在我生日时送的礼物。我在想，生日礼物？这似乎不太合适！”





“所以在座各位，如果你身上有助听器，请马上交出来给我……别等到我生日了！”





这是里科特的脱口秀桥段，她是近期国际喜剧界的新星。





在出道几年后，里科特于 2021 年获得在英国具影响力搞笑女性舞台奖，并于 2022 年在全球最大的表演艺术盛事爱丁堡艺穗节上，被评为最佳新人。





这位 26 岁的年轻人有着墨西哥、美国和委内瑞拉血统。此前她曾表示，她认为她获得的奖项有“象征意义”，因为她是一名患有退化性听力损失（degenerative hearing loss）的拉丁美洲女性。





不过她一再强调，她“由衷感激”这些荣誉。



Lara Ricote winning best newcomer at the Edinburgh Comedy Awards in August 2022. Source: Getty / Euan Cherry “我同意，人们往往乐于为弱势者提供更多发挥和发声空间。”





里科特指出，她可能是少数族裔代表中比较“可接受的面孔”，因为她是拉丁裔女性，但又比较“接近”白人，而且她的残疾并不像其他一些人那样明显。





“我刚好处于这个中间位置，虽然我有听力障碍，但我仍然可以在社会中发挥作用，而无需人们为我做太多调整。”





“我当然认为，社会为那些从前未能发声的群体提供平台至关重要，但我也注意到，这种故意为之的思想，本身也相当有趣。”





她现在将其脱口秀《GRL/LATINX/DEF》带到澳大利亚，参加墨尔本国际喜剧节。



在演出脱口秀之前，里科特在荷兰阿姆斯特丹修读政治学，并渴望投身外交事业（她曾一度参与2016 年美国总统候选人桑德斯（Bernie Sanders）的竞选活动）。但她后来了解，她是个天生的表演者。





作为歌手兼演员里韦罗（Gaby Rivero）的女儿，里科特从小就学习表演，并在同样有听力障碍的姐姐的介绍下接触了脱口秀。





里科特说，她很快发现自己偏爱脱口秀，而非戏剧，因为她可以说任何她喜欢的东西，这让她感觉“非常自由”。



她以西班牙语和英语表演，并表示业界非常欢迎她这位表演者。





“我在任何地方都没有遇上过阻碍……大家都对我爱护有加。”





她说，当观众插话时，她无法每一次都听到，但她有一系列准备好的台词，以“回应”观众。



Ricote says she's prepared for hecklers. Credit: Steve Ullathorne 在几年脱口秀生涯中，里科特最自豪的时刻是最近在伦敦苏豪剧院的一场演出，当日有速记员在场，为她的脱口秀制作现场字幕。





“当日表演最令我兴奋，因为它可能是我在节目中遇到最多失聪者或听障者的一次。”





“通过字幕来演出脱口秀，真的非常贴心。”





里科特说，有些观众以前没有看过现场脱口秀，但现在很想看其它带字幕的表演。



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“如果我能以某种方式打开一扇门，让任何人都能看到他们以往无法看到的节目，我会非常乐意去尝试。因为将心比心，如果有人为我这样做，我也会很高兴。”





倡议团体 Expression Australia 的首席执行官亚当（Rebecca Adam）表示，创意产业中的代表性对失聪和听障人士来说至关重要。





“这让他们看到和他们类似的人——并能成为榜样。这也能提醒他们，他们并不孤单，还有像他们这样的人。”





该组织表示，六分之一的澳大利亚人有不同程度的听力损失。随着人口老化，到 2050年，这一数字将增加到四分之一。





墨尔本国际喜剧节总监普罗万（Susan Provan）表示，该节日将致力多元化。





“我们将尽力为观众和艺术家提供各种可行性，我们将始终鼓励新想法、观点和交流。”





“里科特是一位激动人心的喜剧新星，虽然她的生活经历对大多数澳大利亚观众来说都是前所未闻的，但对于和她一样经历听障的群体来说，则肯定是感同身受。”



里科特分享，刚开始接触脱口秀时，她受到了英国喜剧演员乔西·朗（Josie Long）的启发。她从乔西·朗的作品中学习，学习在脱口秀中“提出自己关心的事情……并让它们变得温柔，同时搞笑有趣。”





因此，虽然里科特的喜剧建基于她作为听障女性的经历和观点，但她也热衷于提出更广泛的政治问题，包括气候危机。





“我的脱口秀一直有个难题，那就是让气候变化这议题变得有趣，是极其困难的。”





“我还没有办法成功包装气候问题，我们连去适应这场悲剧的时间都没有，这件事本质上就非常没有趣。”





与此同时，里科特正参与一电视连续剧试播集。





她说：“这是我们姐妹的故事，我们身为听障者、身为拉丁裔，在任何情况下都感觉像一条离开水的鱼。”





有时，她会惊叹自从接触脱口秀以来，她的生活变化如此之快。





“这甚至不是我的梦想，因为我从未幻想过可以有现在的成就。”





作为墨尔本国际喜剧节的一部分，里科特的 GRL/LATNX/DEF 将在Westin Three放映至 4 月 23 日。有些场次将有手语翻译。





赫伯恩（Daniel Herborn）是悉尼自由撰稿人。





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