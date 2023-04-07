暴雨低温：今年复活节你所在城市的天气如何？

要点： 在维多利亚、新南威尔士州和昆士兰州的部分地区，居民在复活节期间可能会遇到强雷暴；

暴风雨将会带来强降雨、山洪和破坏性大风阵风；

风暴之后，东海岸温度将会出现骤降。

随着一股强劲冷锋带来的狂风骤雨，澳大利亚东海岸的温度将急剧下降，人们会在复活节感受到阵阵寒意。





据气象局的高级气象学家米里亚姆·布拉德伯里（Miriam Bradbury）表示，周四，一股强劲的冷锋伴随着低气压，过境南澳大利亚，导致大幅度降温。





周四晚间，南澳大利亚州的东南部和维多利亚州的西部和中部地区将持续出现暴风雨和阵雨。





周五耶稣受难日当日，将会是这个长周末暴风雨最严重的时候。维多利亚州、新南威尔士州和昆士兰州的部分地区都会有强雷暴。



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暴雨、山洪和破坏性大风的危害

预计在维多利亚中部和东部，新南威尔士州东部和昆士兰州东南部的部分地区将会出现雷暴天气。雷暴会带来大暴雨、山洪和破坏性大风，可能会击倒树木，同时还有可能出现大冰雹。





“这个周末需要非常注意，无论是在家中还是外出度过复活节的途中，必须密切关注雷达，以便第一时间知道什么时候会有雷暴等恶劣天气，”布拉德伯里说。



天气预报显示，风暴将于周六离开东海岸，暴风雨天气将会随之减弱，但是随之而来的是因西南气流代替冷锋迎来的气温骤降。





塔斯马尼亚、维多利亚州南部、南澳大利亚州和新南威尔士州的高海拔地区将迎来寒冷的风天。





周六晚些时候到周日，塔斯马尼亚700至800米以上的地区、维多利亚州东部和新南威尔士州东南部的阿尔卑斯山脉高于1500米的地区有可能会降雪。





在堪培拉，气象局预测周五有阵雨或可能出现雷暴。周六也小概率会出现降雨。





达尔文周五也可能会出现阵雨和雷暴。周六下午和晚上可能会持续降雨，伴随雷暴出现的可能。





珀斯周五很可能会下雨，下午和晚上时段可能还会有雷暴。周六也小概率会出现降雨。





本周五接下来时段的天气预报：





悉尼： 24度，多云，阵雨，或有雷暴





墨尔本： 19度，多云，阵雨，或有雷暴





布里斯班： 27度，多云，阵雨，或有雷暴





阿德莱德： 22度，多云，阵雨





珀斯： 25度，多云，阵雨





堪培拉： 19度，多云，或有雷暴





达尔文： 33度，多云，阵雨，或有雷暴





霍巴特： 22度，多云，阵雨





周六





悉尼： 15-25度，晴，有风





墨尔本： 14-18度，多云，阵雨





布里斯班： 20-30度，晴，有风





阿德莱德： 14-19度，多云，阵雨





珀斯： 14-25度，多云





堪培拉： 9-19度，多云





达尔文： 25-32度，多云，阵雨，或有雷暴





霍巴特： 12-17度，多云，阵雨



复活节的周日天气如何？

复活节周日，新南威尔士州内陆和北部，一直到布里斯班以及维多利亚州内陆的恶劣天气将有所缓解，但是维多利亚州南部和塔斯马尼亚州的阵雨预计将继续。





气象局还在检测北领地海岸线外的阿拉弗拉海域发现了一个潜在气旋。





该气旋目前是只是一个热带低气压，预计周末将在帝汶海上空向西移动，并可能在周一于金伯利海岸的西北方位置，发展成为一个热带气旋。





如果该气旋发展成为热带气旋，它将会被命名为 "Ilsa"。



复活节周日的天气

悉尼： 14-21度，晴





墨尔本： 11-15度，多云，或有阵雨





布里斯班： 17-29度，晴





阿德莱德： 12-19度，多云，或有阵雨





珀斯： 13-26度，多云





堪培拉： 5-15度，多云





达尔文： 25-32度，多云，或有阵雨和雷暴





霍巴特： 7-13度，多云，或有阵雨



