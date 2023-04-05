新南威尔士州前座议员首次实现性别均等

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2023年4月3日星期一，新南威尔士州州长柯民思在访问康德尔公园高中时。新州的高中将开始讨论如何执行即将生效的全州手机禁令，以提高儿童的学习成绩。 Source: AAP / STEVEN SAPHORE/AAPIMAGE

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新南威尔士州州长柯民思透露了他的前座议员阵容，这在历史上是第一次实现了性别均衡。新任命的州长宣布了一个由22名部长组成的精简内阁，其中包括11名女性。

在宣布内阁的当晚，新南威尔士州州长柯民思出席了在西悉尼举行的开斋晚宴。

柯民思与新州多元文化组织的首席执行官Joseph La Posta一起出席了晚宴，他认识到支持穆斯林社区的重要性。

“认可新南威尔士州穆斯林社区的卓越贡献是非常重要的，他们为我们这个州所拥有的美妙的多元化社区做出了贡献，并对充满活力的经济负责，特别是在悉尼西部，所以如果我们能在一个小的方面认可文化的这一重要部分，这将是一件伟大的事情。”

开斋节是穆斯林在斋月期间的开斋晚餐。

澳大利亚是世界上近20亿穆斯林人口中81.3万多人的家园。

新州多元文化委员会主席 Joseph La Posta 说，斋月就是要把人们与他们的信仰联系起来。
斋月对我们整个社区的许多人来说是一个非常重要和神圣的月份，显然我们的穆斯林社区正在增长，但我认为斋月的魅力在于它将不同的人与穆斯林信仰联系起来，了解更多的古兰经，了解我们伊斯兰社区内存在的其他宗教传统。
- 新州多元文化委员会主席 Joseph La Posta
来自不同宗教和文化背景的人们被邀请参加晚宴， Joseph La Posta 对此表示鼓励。

"在澳大利亚，我们信奉140多种不同的信仰，我们讲250多种不同的语言。我们是地球上最成功的多元文化社会之一。”

“我们必须让不同的人体验不同的信仰传统，不同的文化传统，不同的语言传统。我认为斋月是一个如此强大的夜晚，因为它将世界各地的人们团结在一起。因此，看到来自联合教会、犹太教、印度教和其他许多信仰的人与我们的穆斯林兄弟姐妹一起庆祝斋月，是一种团结的表现，突出了我们作为一个国家在团结人民方面是多么成功。”

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