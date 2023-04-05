据报道 传媒大亨默多克取消两周前刚宣布的婚约

传媒大亨默多克（Rupert Murdoch）已经取消了与他未来第五任妻子安·莱斯利·史密斯（Ann Lesley Smith）的婚约，离原定的婚期仅几个月。





两周前，这位92岁的媒体大亨刚刚宣布了他订婚的消息，当时他表示，这位66岁的美国电台主持人将是他“最后一任”妻子。





史密斯上周被看到，正戴着一枚11克拉的钻石订婚戒指，据称价值约200万英镑（370万澳元）。两人计划在夏季举行婚礼，但消息人士证实，这段旋风般的恋情现在已经结束。





《名利场》（Vanity Fair）杂志称，默多克对其未婚妻直言不讳的福音派观点感到“越来越不舒服”。





根据其他报道，这对夫妇在周一晚上（美国东部时间周二）进行了一次心与心的讨论后做出了“共同的决定”，期间史密斯表示，她正在努力应付在公众面前的表现。





默多克去年与他的第四任妻子、模特和演员杰里·霍尔（Jerry Hall）离婚，并在1月份首次与史密斯见面，当时他们被发现一起在巴巴多斯度假。





默多克在3月订婚后表示：“我当时非常紧张。我害怕坠入爱河——但我知道这将是我的最后一次。它最好是这样。我很高兴。”





他说：“我们都期待着一起度过我们生命的后半段”，说明他期待着一段长久的婚姻，但现在他似乎已经失去了爱情，与其坠入爱河的速度一样快。





去年9月，在默多克位于加州的葡萄园的一次活动中，史密斯和默多克结识。在默多克和杰里·霍尔离婚一个月后。





1999年，默多克在结束与记者安娜·托夫（Anna Torv）的婚姻17天后，他与小他38岁的邓文迪结婚。





两人育有两女，2013年，默多克与邓文迪离婚，并于2016年与比他小25岁的霍尔结婚。





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