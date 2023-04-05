世界首展 为银幕上的女性喝彩

用黑白电影呈现社会不平等的问题。





无声电影《女权主义的后果》颠覆了性别角色。







策展人贝瑟恩·劳埃德-约翰逊（Bethan Lloyd-Johnson）表示，这是第一位女性电影导演艾丽丝·盖伊-布拉切（Alice Guy-Blache）在早期对银幕刻板印象的反叛行为。





“男性被渲染成扮演家庭的角色，做家务，比如熨衣服、照顾孩子等，而同时他们又被女性所吸引和猎取。因此，我认为真正有趣的是，在电影史的起始阶段，电影就开始挑战传统角色的规定。”





这部1906年的电影是墨尔本澳大利亚活动影像中心新展览《女神：权力、魅力、反叛》的一部分。





维多利亚州文化产业部长史蒂夫·迪莫普洛斯（Steve Dimopoulos）表示，这是对女性在影视行业中形象不断复杂化和多样化的庆祝。





“看电影是如此常见的行为。我们都成长在看电影和参与银幕文化的环境中，并且我们也在继续这个习惯。电影有着可以改变人们态度和认知的强大能力。”



女神展会展出前所未见的服装，道具和纪念品，向好莱坞的女英雄，亚洲电影中的蛇蝎美人，以及宝莱坞的异域风情致敬。





这个展览是在美国演员吉娜·戴维斯（Geena Davis）创立的一个旨在促进影视行业多元化的机构的支持下制作的。





这位两次获得奥斯卡奖的演员已出发前往墨尔本参加该展览的世界首映式，与机构的总裁兼首席执行官马德琳·迪·诺诺（Madeline Di Nonno）一同出席。





“当我们只是思考如何解决这个世界上存在着的性别不平等，也许需要数百年的时间女性才能实现真正的性别平等。但媒体的力量？讲故事的力量？一夜之间就可以实现。”





当然，如果没有玛丽莲·梦露的传奇，女性电影史的历史就不会完整。





但这个展览强调的是她不仅仅是一个迷人的标志，她还有更多其他的价值。





特别是在抵制制片厂老板的方面，策展人劳埃德-约翰逊表示。





“玛丽莲经常会被描绘成受害者。她已经成为这个行业对女性的简写。她曾经被称为最完美的傻白甜，但她其实不是这样的形象。我们在这个展览中会讲述的故事是她曾经如何重新协商合同。她罢工，以此得以对她的合同进行重新谈判的机会，为的是获得更多对自己形象的控制权。今天，我们可以把这件事与执行制片的角色相较。”





这不仅是一个标志的、悲剧收场的人物，也是一个聪慧的，超出她的时代意义的女主角。



