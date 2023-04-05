【正在行动】澳洲禁止在政府设备上使用TikTok 您怎么看？

周二（4月4日），澳大利亚政府正式宣布，禁止在政府设备上使用TikTok。





联邦总检察长马克·德雷福斯在声明中表示，该决定是根据情报和安全机构的建议做出的，禁令将在可行的情况下尽快生效，另外，只有在采取了适当安全防范措施的情况下，才能根据具体情况给予豁免。





联邦政府宣布该决定前，维州和首都领地政府宣布禁止在政府设备上使用TikTok。



READ MORE 澳大利亚出于国家安全考虑禁止在政府设备上使用 TikTok

早前，澳大利亚教育部、财政部、全国残障保险机构和澳大利亚选举委员会等部门和机构已禁止在其设备上使用TikTok。





国际方面，美国、英国、新西兰、加拿大、比利时和欧盟委员会早于澳大利亚实施类似禁令。





所有的应用程序都会提取数据，根据国家安全法，大多数国家可以强迫社交媒体应用程序的运营商交出数据。



TikTok真的比其他社交媒体应用程序收集更多数据吗？

Internet 2.0的非执行董事Tom Kenyon表示，虽然从Gmail到Whatsapp都需要数据来优化应用内的体验，但TikTok超越了必要的范围。





他告诉The Feed：“TikTok正在收集一大堆它不需要的信息来运行其应用程序。”





“没有理由把你的日历交给TikTok。它不需要知道你在和谁见面。”





Kenyon说，TikTok还跟踪手机上运行的其他应用程序，可以访问剪贴板，其中可能包含密码，记录你的击键，并收集位置数据，甚至精确地知道你在海平面以上多高的位置。





他说：“TikTok比其他应用收集的信息要多。”





他说，任何收集这么多数据的应用程序，即使没有政治色彩的背景，也会受到审查。





格里菲斯大学网络安全高级讲师David Tuffley也认为，该应用程序所寻求的手机权限远远超出了正常范围。





但莫纳什大学网络安全教授Nigel Phair认为，围绕TikTok的高度审查是不公平的。





他说：“它们（社交媒体应用）收集的（信息）数量都差不多，都收集了差不多的（信息），但也有一些小的种类。”





3月底，TikTok的首席执行官周受资接受了美国国会议员长达5个小时的质询。议员们确信这个母公司在中国的企业拥有的应用程序是中国共产党的“工具”，并对该应用可能对儿童的心理健康造成的伤害表示担忧。





在要求全面禁止的呼声中，周受资作证说，该应用程序反而创造了经济价值并支持言论自由。



数据安全

长期以来，TikTok坚持认为其服务器（位于新加坡和美国）收集的数据不能被与中国的母公司字节跳动有关的任何人访问。





2022年7月，网络安全公司Internet 2.0发表报告，否定了这一点。





2022年11月，该公司改变了其隐私政策。政策显示，中国的工作人员确实可以访问这些信息。





围绕TikTok的大部分担忧是由于担心中国共产党会根据国家安全法迫使字节跳动交出其数据而加剧的。这也是许多西方国家（包括澳大利亚和美国）普遍采取的国家安全措施。





位于美国的哈德逊研究所的高级研究员John Lee表示，这不是一个理论上的问题，而是一个似乎已经发生的问题。





他告诉The Feed：“根据中国法律，所有中国的公共和私营公司都必须遵守影响深远的国家安全和国家情报法。”





“这项法律基本上迫使在中国和在海外经营的中国公司提供中国共产党要求的任何信息。”





“这是一个真正的问题，而不是一个理论上的问题。”





2022年12月，TikTok承认对四名驻美记者进行间谍活动，以追踪他们的消息来源。这些数据被字节跳动的员工访问，并被用来追踪记者的行踪。





字节跳动表示，美国和中国的四名员工已因该事件被解雇。





Lee解释说，第二个问题是，中国可能迫使中国公司操纵他们的算法来影响外国用户。





TikTok以前曾告诉The Feed，它可以将宣传不符合其社区标准的某些主题或人的内容降低优先级。





假设算法可以被改变，以取消优先权或审查不符合中国共产党要求的材料，该算法也可以被优化，以浮现其他内容。





Lee说：“我认为，TikTok被指责审查有关中国政治敏感主题的视频的说法是相当可信的，如西藏独立、天安门大屠杀等（敏感话题）。”





他说，这可能还会涉及台湾独立、南海和达赖喇嘛等话题。但困难的是，这往往是在“为时已晚”的情况下才被发现。





他说：“我们是否对中国共产党通过像Tiktok这样的平台，在塑造澳大利亚人的态度和流行文化，特别是在我们的年轻人口中发挥一些作用方面感到放心？”





大多数其他社交媒体巨头是美国公司。根据美国《外国情报监视法》，美国政府可以监视电子邮件、电话和在线通信，而且不需要搜查令。





批评西方对TikTok审查的人也将这两者相提并论。





但Lee说，虽然美国和其他民主国家都有“很大的权力”，但它们并不一样。





他说：“（美国的）权力要接受司法审查，受到媒体的监督，受到监察员和其他监管机构的审查……你不能随便使用它们。”





他说：“中国政权的性质，以及政权被允许做的事情，与我们谈论的其他西方民主国家相比，简直无法相提并论。”





Lee表示，换位思考，如果澳大利亚有一个像TikTok一样受欢迎的社交媒体巨头，那也只能在受到中国严格监管的情况下才能被允许在中国运营。





Internet 2.0的非执行董事Tom Kenyon与他的孩子们就他们使用TikTok是否真的那么重要进行了讨论。他呼吁在全国范围内禁用TikTok。





他说：“一个对西方社会怀有敌意的外国，能够获得西方民主国家真正令人信服的画面，了解它们在国家和个人层面上的情况。”





“它并没有提供任何独特的好处。它所做的任何事情都可以被复制……而且我们可以摆脱所有我们不想要的东西。”





SBS《The Feed》已经向TikTok发出评论请求。





在本期《正在行动》热线节目中，听友们就澳洲政府对TikTok的禁令发表了看法。请您点击收听详细内容。



LISTEN TO 【正在行动】澳洲禁止在政府设备上使用TikTok 您怎么看？ SBS Chinese 05/04/2023 29:36 Play

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