力拓集团将花费3.19亿澳元资助兰格铀矿修复

力拓集团周二表示，它将购买澳大利亚能源资源公司（ERA）价值3.19亿澳元的股票，用以资助与北领地一个前铀矿有关的修复费用。





力拓是ERA中，拥有和经营兰格（Ranger）矿区的大股东，一直面临着资助清理费用的压力。该矿区被卡卡杜国家公园（Kakadu national park）的雨林所包围。





ERA在一份声明中说，修复费用估计为16亿至22亿澳元。





ERA希望通过权利要约将资金提高到3.69亿澳元，预计Packer & Co和Zentree Investments Ltd也将为该资金筹集供款。





ERA表示，即使要约被全部认购，ERA还需要2.1亿至7.56亿澳元的资金来支付剩余的修复费用，并补充说，可能会错过2026年1月的修复期限。





力拓集团澳大利亚首席执行官凯莉·帕克（Kellie Parker）表示：“我们致力于确保按照标准完成对兰格铀矿的关键性修复，建立一个类似于邻近卡卡杜国家公园的环境。”





1998年，在当地原住民米拉尔人（Mirarr）的反对下，该铀矿和附近的贾比卢卡铀矿（Jabiluka uranium）特许权的开发计划成为了澳大利亚各地一些最大的环境抗议活动的目标，抗议导致了包括为期8个月的封锁和500次逮捕。





1979年至2003年期间，澳大利亚政府记录了该矿发生的200多起环境事件。





ERA将以每股0.02澳元的价格发行股票，比该股最后收盘价0.205澳元折价90.2%。





ERA股价下跌9.8%，至0.185澳元，为2022年6月以来最低，而基准指数（.AXJO）则小幅上涨。





集资完成后，力拓在ERA的投票权可能从现在的86.3%增加到最高89.1%。





ERA还将利用所得资金部分偿还力拓的1亿澳元贷款。





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