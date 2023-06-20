知名华人芭蕾舞演员 《毛泽东时代的最后舞者》作者李存信退休

畅销回忆录《毛泽东时代的最后舞者》作者、62岁的芭蕾舞者李存信在担任了11年昆士兰芭蕾舞团艺术总监后，因健康原因宣布退休。





周二，昆士兰芭蕾舞团证实，这位著名的芭蕾舞者在去年确诊患有心脏疾病。自2022年以来一直被“严重的健康问题”困扰，并且最近经历了“并发症”，他将在2023年演出季结束后卸任，退休休养。





李存信的妻子和同事玛丽（Mary Li, 原姓McKendry）正在接受癌症治疗，她也将于2023年底从芭蕾舞团教练和首席舞者的岗位上退休。



2009年12月12日星期六，李存信与妻子玛丽在墨尔本举行的澳大利亚电影学院奖（AFI Awards）奖颁奖典礼上。Source: AAP Image/Tracey Nearmy Source: AAP / TRACEY NEARMY/AAPIMAGE 李存信在一份声明中表示：“我需要一空间来恢复，并与家人共度时光。”





根据《澳大利亚金融评论报》报道，李存信表示：“离开你倾注了如此多的爱、激情、奉献和辛勤工作的东西是非常困难的，但恢复我们的健康是我们现在必须关注的事情。”





李存信在任期内为昆士兰芭蕾舞团带来了变革。在2012年他刚到任时，舞团只有24名舞者，而现在则发展到了48名。舞团的年预算从不到500万澳元增加到2700多万澳元，员工人数超过了200人。





昆士兰芭蕾舞团也是为数不多的获准表演英国知名编舞家肯尼斯·麦克米伦（Kenneth MacMillan）作品的芭蕾舞团之一，这一审批程序如今由麦克米伦的遗孀德博拉（Deborah）负责。





“与（昆士兰芭蕾舞团）有关的每个人似乎都受到了他的启发，”麦克米伦在回应李存信退休的一份声明中说。





李存信出生于中国山东的一个农村家庭，是这家七兄弟之一，11岁时被中国官员选入北京舞蹈学院学习。在随后的7年里，李存信每天训练16个小时，成为了一名出色的芭蕾舞演员，并被选中到休斯顿芭蕾舞团（Houston Ballet）学习。





1981年，他叛逃西方，导致其被短暂地监禁在休斯顿的中国领事馆内。经过21小时的对峙，以及时任美国总统的布什（George Bush）的干预，李存信被批准留在美国，其中国公民身份被取消。





他在休斯顿芭蕾舞团工作了16年，然后在伦敦遇到了澳大利亚芭蕾舞演员玛丽·麦肯德里，也就是现在的玛丽·李。他们于1987年结婚，并于1995年搬到墨尔本。李成为澳大利亚芭蕾舞团的首席舞者，直到1999年他38岁时从舞蹈演员的身份退休。



2013年5月27日星期一，时任昆士兰芭蕾舞团艺术总监的李存信与大剧院芭蕾舞团成员上课时合影。Source: AAP Image/John Pryke Source: AAP / JOHN PRYKE/AAPIMAGE 2003年，他出版回忆录《毛泽东时代的最后舞者》大受欢迎，使他成为名人。该书于2009年被改编为电影。他在2009年被评为澳大利亚年度最佳父亲，2016年有一只蜘蛛以他的名字命名。





在做了一段时间的股票经纪人后，他于2012年成为昆士兰芭蕾舞团的艺术总监。在休息了18年之后，他重返舞台，在昆士兰芭蕾舞团的《胡桃夹子》的单次演出中表演。在该场演出中，他与玛丽共舞。





李存信的朋友和仰慕者们在星期二向他表示敬意。英国皇家芭蕾舞团团长凯文·奥黑尔（Kevin O'Hare）说，他“长期以来一直钦佩李存信”，他“是澳大利亚芭蕾舞团强有力的积极倡导者，也是全世界舞蹈的活跃力量”，而澳大利亚芭蕾舞团艺术总监大卫·哈尔伯格（David Hallberg）说，李存信“使昆士兰芭蕾舞团成为了澳大利亚人非常自豪的艺术公司”。





在一份联合声明中，电影导演巴兹·鲁尔曼（Baz Luhrmann）和他的制作设计师兼妻子凯瑟琳·马丁（Catherine Martin）向李存信和玛丽“作为创造性的同胞和朋友”表示敬意。





“李总是一只眼睛盯着传统，另一只眼睛非常关注未来。虽然个人原因迫使他在这个时候优先考虑他的健康，但我知道他将继续保持敏锐的目光，帮助澳大利亚的下一代芭蕾舞者以同样的全球活力蓬勃发展，这一直是他任期内的标志，”他们说。





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