高温天气再度袭来：在热浪中可以做些什么来保持安全？

要点： 澳大利亚东海岸的部分地区可能会出现为期三天的热浪；

当局已经宣布了极端火险警告和全面禁火令；

卫生部门建议人们寻找阴凉处并保持水分充足。

新州大部分海岸和中西部地区都发布了大范围的热浪警告，以应对三天的酷热天气。





多个地区发布了极端火灾危险警告，宣布全面禁火，部分学校停课，部分地区气温预计将超过40摄氏度。





悉尼的气温预计将在周一升至38摄氏度，该州的部分地区将在周三之前经历恶劣的酷热天气。



哪些地区受影响最严重？

气象局已经为Greater Hunter、Central Ranges 和 Lower Central West Plains 地区发布了极端火灾天气警告。





这些地区可能会出现炎热和干燥的天气，并伴有阵阵西北风。





极端火险延伸到该州的大部分地区，新州农村消防局（RFS）已经在新州中北部、中西部和中南部的七个地区发布了全面禁火令。新州有37起火灾尚未得到控制。





其中一场未被控制的大火发生在中西部Mudgee西南40公里处的Pyramul Creek附近，已经摧毁了169公顷的灌木丛。





RFS发言人说：“工作人员正在水弹飞机和重型机械设备的协助下控制火势，火势正在崎岖且基本无法进入的地形上燃烧。”



高温天气有哪些健康风险？

除了火灾危险和对基础设施和服务的不利影响外，极端高温还会给每个人带来健康风险，尤其是老年人、幼儿和患有基础病的人士。





卫生当局警告人们注意与热有关的致命疾病，例如中暑和热衰竭。





专家说，一个人可能患上热病的第一个迹象是体温上升到37.8s摄氏度以上。



新州应急管理部副部长彼得·瑟特尔（Peter Thurtel）敦促人们不要冒不必要的风险。





他在一份声明中说：“在极端炎热的天气里，我们经常看到悲剧事件增加，包括溺水、从窗户或阳台坠落，以及儿童、宠物或弱势群体因被留在高温的车中而遭受痛苦或伤害。”





“我怎么强调都不为过，将孩子或宠物独自留在车内是多么危险——在炎热的日子里，只需要几分钟就会变成致命的事情。”



如何做好准备应对高温

健康专家还建议通过避开阳光和保持水分来保持凉爽。





专家建议人们建立一个热浪准备清单，其中包含确定紧急联系人，就现有的医疗条件征求全科医生的意见，并密切关注天气预报。



紧急服务部门也恳请人们在游泳前先三思，因为夏天已经有近30人在新州的水道中溺水身亡。





瑟特尔说：“在海滩上，始终在旗帜之间游泳，听从冲浪救生员的指示和建议——请不要冒险，不要在无人巡逻的区域游泳。”





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