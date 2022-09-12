今年澳洲养老机构内新冠死亡记录急剧上升 国会议员敦促进行审查

一位独立议员表示，联邦政府应该对老年护理机构中新冠死亡人数的上升进行更多的审查。





今年有超过3000名澳大利亚人在老年护理机构中死于COVID-19，这几乎是该流行病头两年死亡人数的三倍。





根据联邦卫生部门的数据，这一数字也占自2020年底大流行开始以来老年护理部门COVID-19死亡总数的75%。





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据《悉尼晨锋报》周日报道，自总理阿尔巴尼斯（Anthony Albanese）于5月当选以来，老年护理机构死亡人数上升了36%。





独立议员瑞贝卡·沙基（Rebekha Sharkie）说，联邦政府应该更详细地回应有关死亡病例激增的问题。



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“如果我们回顾上一届议会，每天都会有人向老年护理部长提出问题，”沙基女士周日对澳广（ABC）表示。





“虽然今年议会还没召开很多会议，但我们只是没有看到相关审查。”





“我认为，包括我自己在内的每一位议员都必须让政府对此负责。”





根据联邦卫生部门的最新数据，目前全国有278个老年护理机构暴发了新冠疫情。





约有1243名居住在养老院内的老年人患有新冠，而381名老年护理工作者也感染了该病毒。





沙基指出，政府应该告诉公众，在疫情反复暴发的情况下，各养老机构是如何得到支持的，以及政府在通风和人员配备方面采取了哪些措施。





“疫情尚未结束。大流行仍在我们身边，”她说。





“我们今年在老年护理机构中失去了3000人，这让人深感担忧与不安。”





“如果是去年，这将是每份报纸的头条，每天都会有。”



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老年护理部长安妮卡·威尔斯（Annika Wells）说，阿尔巴尼斯政府的首要行动之一是制定一个冬季计划，以管理老年护理部门对新冠疫情的响应。





威尔斯女士说，该计划以及持续的抗病毒治疗和疫苗接种，已将老年护理部门的病例死亡率从2020年的33%降至今年的3.5%。





威尔斯部长在周日的一份声明中告诉澳联社（AAP）：“澳大利亚因COVID-19导致的每一起死亡事件都是一场悲剧，包括澳大利亚老年人在养老院中的死亡。”





“我们已经不遗余力地采取了措施管理老年护理机构中的新冠疫情响应。”





“我们已经将澳大利亚国防军对老年护理部门的支援延长到了9月底，并拥有一支激增的劳动力队伍，上周提供了1704个班次。”





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