美国航班全部停飞的原因尚不清楚

美国停飞的航班正慢慢恢复出发，地面停留已经取消。此前联邦航空管理局（FAA）为了修复飞行员报警系统的故障，采取紧急行动，导致所有出发航班停飞。





根据FlightAware网站的数据，此次事件造成超过6000架航班被延误，近1000架被取消。相关人员表示，恢复航班运营需要几个小时。数字仍在上升。





事件原因尚不清楚，但相关负责人表示，目前尚未发现任何遭受网络攻击的证据。





联邦航空管理局在推特（Twitter）上发布消息称：“美国各地正在逐渐恢复正常航空运营。昨晚给飞行机组提供安全信息的通知空中任务系统发生故障，造成的地面停靠现已被解除。事件原因仍在调查中。”





即使地面停靠已被取消，但受影响航班的数量还在增加。





因为飞机进出通道拥挤，这导致了进一步的延误。



Thousands of flights throughout the US are gradually resuming after the Federal Aviation Administration suffered an early morning outage to the Notice to Air Mission System, a computer system that helps guide air traffic. Source: Getty / John Moore 美国联合航空飞行员协会副会长克里斯·托雷斯（Chris Torres）说，故障可能还会影响到周五的航班。





托雷斯说：“停飞令虽然于美国东部时间周四上午9点解除，但这并不意味着问题就结束了。事件还将将引发连锁反应。”





他还说：“此事件非常类似于大型天气事件。”





美国总统拜登命令交通部展开调查，并表示故障原因尚不清楚。





当被问及是否存在受网络的可能性时，拜登告诉记者：“我们不知道。”





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