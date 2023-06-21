大超市全线淘汰某类受欢迎食品 网民：“太政治化”

Woolworths超市在2015年停止销售自有品牌笼养鸡蛋（Caged Egg)。Woolworths超市昨天表示，到2025年前，将停止出售其他供应商的笼养鸡蛋。





目前尚未设定完全淘汰谷仓鸡蛋的目标或时间表，逐淘的产品只涉及笼养鸡蛋。





笼养鸡蛋通常比其他鸡蛋更便宜，许多购物者因为动物福祉问题，选择购买谷仓鸡蛋及走地鸡蛋（Free Rage)。





发言人表示，他们在2013年宣布将整个鸡蛋系列转变为只售卖散养鸡蛋，自2015年以来，超市品牌的盒装蛋已经是非笼养鸡蛋。





“超市也明白改变需要时间，因此咨询了供应商，确保他们有足够的时间来改变其生产方法。”





“在过去的18个月里，由于天气及农场投资成本等一系列因素，在整个市场上，无论是对零售业还是餐饮业的鸡蛋供应量都正在减少。”





Woolworths的谷仓鸡蛋最低价格为每打4.60澳元，笼养鸡蛋最低售价则为每打4.50澳元。据报道，在过去六个月中，Woolworths发现顾客对所有品种鸡蛋的需求有所增加。





虽然许多人支持Woolworths停止销售笼养鸡蛋的决定，但此举激起民愤。有网友在Facebook上留言表示，这个消息将会让很多顾客不高兴。





“所以，现在Woolies不会卖笼养鸡蛋了，估计成千上万的人会去其他地方买鸡蛋...Woolies已变得政治化、在这个超市购物太昂贵，(我）无法再继续（购买）。”





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



