新州学校因学生新冠病例激增 再次恢复“居家学习”

尽管世界卫生组织（WTO）已宣布新冠不再是全球紧急情况，但是新州学校的COVID保护措施让一些健康的孩子依旧留在家中学习，让家长的工作生活陷入混乱。家长、教育工作者以及健康专家对此进行了抨击。





本周，有四所新州的公立学校通知家长，将在部门指导下让部分学生恢复居家学习。





这四所学校分别为位于Cranebrook的Braddock公立学校的7个班级，Toongabbie East公立学校，中央海岸（Central Coast）Pelican Flat公立学校和米切尔斯岛公立学校（Mitchells Island Public School）。





家长们在社交媒体上表达了对于孩子突然需要居家学习的担忧。





根据《每日电讯报》（Daily Telegraph）的报道，一名不愿透露姓名的母亲表示，她9岁的女儿因为不得不再次居家学习后变得“极度焦虑”，特别是学生们曾被保证， 这样的情况再也不会发生了。





这位母亲突然的变化让人措手不及：“学校只通过电子邮件（和）社交媒体平台与我们联系，这真的让我很不爽。如果有一个电话和解释就好了。学校通常在沟通和支持方面非常好，但是这一次我感到很失望。”





这个女孩的父母都有全职工作，他们已经安排她在其余时间和祖父母住在一起。





反对党发言人、前教育部长米歇尔（Sarah Mitchell）说，把孩子留在教室里必须是工党政府的一个优先事项。





她说：“我们都知道在过去的几年里，Covid对学生和家庭造成了多大的干扰。”





“我希望新任教育部长在做出这些决定时考虑到最新的健康建议。”





澳大利亚国立大学传染病专家科里尼翁（Peter Collignon）教授说，学校停课和在家学习的时间已经过去，并将这种措施描述为“完全不合适”和“不相称”。





“现在不是进行重大限制的时候。如果这些限制意味着（学生）必须戴上口罩，或者被感染的学生的联系人被排除在他们的学校之外，这已经完全过时了，”科里尼翁教授说。





“尤其是儿童，他们受病毒感染的风险比成年人小得多......而且不与同龄人交往对他们来说会面临更糟的副作用。”





教育部长卡（Prue Car）告诉悉尼一家广播电台，健康预防措施“不太理想”，但她表示，在专家的建议下，这些措施对于保护学生仍然是必要的，特别是那些脆弱的学生，比如那些有残疾和特殊学习需要的学生。





“这是绝对的最后手段，我们绝对不希望关闭学校。”





“我们知道，当我们处于COVID最黑暗的日子时，居家学习对每个人来说都是非常困难的，但是我们必须这样做。”





“在某些情况下，有教师因为Covid无法工作，我们也在处理长期的教师短缺问题，这意味着学校面临的问题更难应对。”





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