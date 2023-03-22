新州州长佩洛提否认为妻子要求特殊救护车服务

关于新州州长佩洛提（Dominic Perrottet）是否给卫生部长哈扎德（Brad Hazzard）和新州救护车专员摩根博士（Dominic Morgan）打电话要求特殊救护车服务，州长接受了天空新闻（Sky News）的质询。





佩洛提承认，当他的妻子生病时，他打电话给新州卫生部长哈扎德，来定救护车服务，但州长坚持认为他没有得到特别的 “好处”。





佩洛提先生表示，他并没有寻求特殊待遇，也不知道卫生部长是否亲自为他的妻子定了一辆救护车，来绕过长时间的等待。





“当时我的妻子病了，瘫痪在床，我实际上与哈扎德谈过此事，在正常情况下叫了一辆救护车。”佩洛提说。





州长说，当他给哈扎德打电话时，他正从另一个活动返程。





“我与布拉德（哈扎德）交流，征求他对这种情况的意见。当时布拉德实际上与救护车的负责人（摩根）的交流非常随机，“他说。





“我当时在一个活动中，妻子打电话让我回家。我与布拉德谈了这一情况，并征求他的意见。布拉德实际上当时正与救护车的负责人在一起，他们对我说，‘回家吧，陪陪你的妻子’，然后就叫了一辆救护车，我们去了医院，她在那里呆了好几天。”





当被问及为何要打电话咨询卫生部长关于他病妻的建议，而非医生时，佩洛提回答说，他与哈扎德“关系非常密切”。并说他 “作为一个朋友”向哈扎德征求意见。





在佩洛提承认之前，有多份报告称，新州普通居民在拨打000电话时等待时间过长。





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