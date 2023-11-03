阿尔巴尼斯启程对华访问 着眼巩固澳中两国关系

澳大利亚总理阿尔巴尼斯今天将开始对中国进行外交访问，努力深化两国间外交关系。





阿尔巴尼斯为期四天的访华之旅是澳大利亚总理自2016年以来首次访问中国，其主要目的是修复两国破裂的关系。



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中方表示，愿与澳方共同努力，以阿尔巴尼斯总理访华为契机，深化合作，推动两国关系发展。





中国外交部发言人汪文彬表示，两国之间健康稳定的关系是地区和平与安全的关键。





与此同时，澳大利亚国防部长马尔斯表示，澳中双方在贸易关系甚至防务对话方面都取得了重大进展，阿尔巴尼斯此行对巩固两国关系至关重要。





但马尔斯不愿谈及人权问题，他同时表示，联邦政府会谨慎处理被监禁的澳大利亚作家杨恒均的问题：





“同样，就领事事务而言，我们在公开谈论此事时必须谨慎行事。我们曾多次为杨恒均辩护，并将继续这样做。”





反对党则表示，相关问题必须是总理访华期间的优先事项。



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