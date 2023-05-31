普华永道员工仍可存取国防秘密网络

要点： 普华永道员工仍然可以查看国防机密网络。

财政部于 2018 年首次意识到普华永道存在潜在问题。

该公司与国防部签订了 54 份总值逾 2.2 亿澳元的合约。

陷入困境的会计事务所普华永道，其员工仍然可以查看国防秘密网络 (DSN)，这是澳洲国防情报局使用的内部通讯服务，尽管丑闻使该公司陷入深渊。





九名普华永道合伙人被勒令休假，因为有高层曾向跨国公司泄露政府机密文件以逃避税务，而正被当局调查。





但工党正要求该公司公布所有 53 名参与泄漏税务资料的员工，参议员奥尼尔（Deborah O'Neill）表示，不这样做将等同“掩盖事实”。





绿党参议员舒布里奇（David Shoebridge）比喻允许普华永道继续向政府作出咨询建议等同将“吸血鬼放在血库”。该公司与国防部签订了 54 份总值逾 2.23 亿澳元的合约。



绿党参议员舒布里奇表示，普华永道继续为政府提供咨询建议就像“血库中的吸血鬼”。 Source: AAP / Mick Tsikas 参议院周二（5月30日）透露，财政部于 2018 年首次收到有关该公司有问题的警告，时任财政部秘书肯尼迪（Steven Kennedy）将其行为标记为“明显令人不安“。





普华永道获得一份价值 1900 万澳元的合约，高于最初的 640 万澳元，以帮助国防秘密网络升级，国防部官员使用国防秘密网络互相沟通，与澳洲外交贸易部和退伍军人事务部等部门分开。





国防部秘书长莫里亚蒂（Greg Moriarty）坚称，在处理机密级资料时，伺服器具有“你所期望适当的环绕式设计”，并表示任何有权查看的普华永道员工都有“适当的安全审查”。





但据透露，自丑闻爆发以来，没有进行额外的诚信检查。





官员均无法确认有多少普华永道员工在该部门之中，也无法确定他们对国防秘密网络的访问权限。



陷入困境的顾问公司普华永道 （PwC） 因泄露机密税务资料而勒令九名合伙人休假。 Source: SBS 舒布里奇参议员说，该公司一直在“像秃鹰一样盘旋以获得这些合约”。





他问：“根本没有做额外的检查……对此你满意吗？”。





莫里亚蒂没有直接回答，声称该部门是“有条理地”让普华永道参与，作为整个政府回应的一部分。





舒布里奇参议员回应：“你甚至都没有做过基本的诚信测试，没有条理的，冷淡的。这样描述更好，不是吗？”。





上周，财政部将普华永道的柯林斯 (Peter Collins) 移交给澳洲联邦警察，以了解他在丑闻中所扮演的角色。



更多內容 税务信息泄漏丑闻下 普华永道要求9名合伙人休假

柯林斯去年年底在税务从业者委员会的调查后辞职，该调查禁止他在明年之前担任税务代理人。





据报道，周二，当澳洲税务局要求提供资料时，财政部于 2018 年首次意识到柯林斯的问题。





但由于税务局对其调查保密，官员们表示，财政部并不了解柯林斯正在接受调查的全部内容。





财政部秘书肯尼迪表示，该公司的行为“显然令人不安”，但证实它会继续向他的部门提供审计服务。





他说：“我们将非常仔细地考虑我们未来的采购安排，但我们将按照金融部门提供给我们的建议行事。”



金融部长加拉格尔（Katy Gallagher）将该公司的行为描述为“绝对令人发指”。 Source: AAP / Lukas Coch 在周二（5月30日）时披露，财政部于 2018 年首次意识到柯林斯的问题。





但由于税务局对其调查保密，财政部表示，并不了解柯林斯正在接受调查的全部内容。





财政部次长肯尼迪表示，该公司的行为“显然令人不安”，但证实它会继续向他的部门提供审计服务。





他说：“我们将非常仔细地考虑我们未来的采购安排，但我们将按照金融部门提供给我们的建议行事。”



金融部长加拉格尔（Katy Gallagher）将普华永道的行为描述为“绝对令人发指”，并表示转介给警方是适当的。





但加拉格尔参议员强调，政府不能切断与普华永道的关系，因为没有违反采购规则。





她警告说：“我知道人们希望我们取消现有的采购合约，但如果没有重大的财务风险，这是不可能的。”





绿党参议员麦金(Nick McKim)表示，普华永道继续参与为政府提供建议是一种“荒谬的情况”。





“让我们明确一点，这间公司窃取了财政部的机密资料，并从中获利，以帮助他们的客户避免真正在澳洲纳税。”





欢迎下载应用程序SBS Audio，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



