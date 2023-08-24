澳航利润飙升至25亿澳元 计划回购股票

澳航收入从去年的91亿澳元增至198亿澳元。

Qantas ground staff at the Brisbane domestic terminal.

澳航公司正处于有史以来最稳健的财务状况。 Source: AAP / AAP Image/Dave Hunt

澳洲航空公司（Qantas）离任首席执行官表示，在距离破产还有11周并在COVID-19大流行期间蒙受70亿澳元损失之后，澳航公司正处于有史以来最稳健的财务状况。

澳航周四报告称，在截至6月30日的12个月内，该公司实现税后基本利润24.7亿澳元，而上一年则亏损18.6亿澳元。

收入从去年的91亿澳元增至198亿澳元。

首席执行官艾伦·乔伊斯（Alan Joyce）对记者说：“这与我们在 COVID 期间的70亿澳元法定亏损相比，简直是天壤之别。”

“这是一个了不起的转变，历时三年。”

澳航还宣布计划用二十几架新飞机替换其由28架空客A330组成的老旧机队，以满足乔伊斯所说的“难以置信的强劲”旅行需求。

该公司将于2026/27年开始接收十几架新型波音787梦想飞机和12架空客A350飞机，并计划在国内和国际航线上使用这些飞机。

即将上任的澳航集团首席执行官瓦妮莎·哈德森（Vanessa Hudson）表示：”由于这些飞机拥有极佳的航程以及更高的燃油效率，使我们能够开通更多横跨太平洋、飞往欧洲和亚洲的航线。”

“这些飞机将为我们提供独特的机会，满足当地的需求，同时也为澳大利亚旅客带来新的出行点，因此我们认为这是一个令人激动的未来。”
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乔伊斯说，在大流行病期间，澳航距离破产还有11周的时间，但现在处于最佳财务状况。

在本财政年度，这家航空公司的净债务减少了27%，从大流行病高峰时的64亿澳元降至28.9亿澳元。

乔伊斯即将于11月退休，他表示：“澳航的未来从未如此美好。”

尽管澳航仍不会恢复支付在大流行期间取消的股息，但该公司将回购5亿澳元的股票。

加拿大皇家银行资本市场（RBC Capital Markets）分析师欧文·伯雷尔（Owen Birrell）表示，澳航的业绩总体上符合预期，资产负债表非常稳健。

乔伊斯被传唤出席下周举行的澳大利亚参议院生活费用调查，他表示，自去年12月达到顶峰以来，经济舱票价已经下降了12%。

“目前，没有一家企业能免受高通胀的影响。我们理解人们对经济实惠的旅行的需求——捷星航空在2023财年售出了900多万张票价低于100澳元的机票，”他说。

乔伊斯说，随着更多的国际运力投入运营，票价应该会继续下降。

澳航的国内运力超过了19世纪经济危机前的水平，国际运力约为80%。

乔伊斯说，到明年年中，该公司的国际运力将达到COVID前的水平，这也是宽体飞机恢复飞行的最快速度。

“我们有飞机，我们有飞行员，只是需要一段时间来完成维护工作，因为世界上每家航空公司都在对存放了三年的飞机进行维护，”他说。

乔伊斯还表示，澳航集团在过去12个月中推出了第17次大型促销活动，澳航和捷星航空将提供100万个座位。

他否认了澳航考虑取消航班以进行“机位囤积”的指控，称澳航只因技术故障等正当理由取消航班。

乔伊斯表示：“这样做的基本前提是阻止竞争对手获得起飞时间窗口，这是不对的。”

他指责“垄断性机场”试图将澳航的起飞时间窗口用于其他目的，以提高其盈利能力。

在早盘交易中，澳航股价上涨了1.9%，至6.29澳元。

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Published 24 August 2023 2:42pm
Source: AAP

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