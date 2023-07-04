生活成本危机加剧 华人厨房常见食材竟成窃贼“头号目标”

维州的零售商表示，随着生活成本危机的加剧，他们难以控制店内犯罪活动的升级。





IGA酒水店经理苏特拉（Sandra Sutera）告诉9号台（9News），她担心盗窃行为会越来越严重。﻿





她表示，从偷窃酒类到食品杂货，超市工作人员几乎见过各种情况。





“我在这个行业工作了很长时间，情况越来越糟，盗窃案件越来越多，暴力事件也增加了，”苏特拉说。





“他们试图让你措手不及，把东西放进口袋里，藏在裤子里。这很不安全。”





苏特拉认为，通货膨胀导致的产品价格飙升正在产生影响。





她说：“有些人因为太骄傲而不愿意讨要钱（领取救济），然后就偷东西，这真的很可悲。”



她的同事阿克巴（Hossain Akbar）说，他注意到常见的食品杂货盗窃正在增加。





“人们抱怨物价上涨，他们买不起。但这并不是偷窃的借口，”他说。





“尤其是大蒜和生姜，因为它们很贵。他们（窃贼）总是把它们放在口袋、藏在毛衣里。”





澳大利亚零售商协会首席行业事务官弗勒尔·布朗（Fleur Brown）表示，防止盗窃是零售商的当务之急。





她表示，盗窃也对工作人员产生了深远的影响。





“盗窃活动出现了稳定的增长，”她说。





“我们非常关注对员工的影响，包括心理健康影响、压力，以及对攻击的担忧，你知道，这种情况在盗窃案件中有所增加。”





布朗表示，建议企业主安装闭路电视和安防摄像头以提供额外保护。





“技术在未来的零售犯罪预防中将发挥非常强大的作用，”她说。





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