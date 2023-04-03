观众冲破F1比赛安全线进入赛道 国际汽联要求解释

周日，墨尔本的一级方程式赛车比赛中，观众在比赛期间突破安全围栏，冲入赛道。该事件将被全面审查。





当时的视频画面中显示，人们站在起终点线附近障碍物的错误一侧，而赛车就在几米外飞驰而过。





本场比赛曾三次因红旗而中止。



在比赛结束后的混乱中，国际汽联的监管人员第四次为该场比赛挂上了红旗，打破了纪录。





一级方程式官员的初步调查发现，本场比赛中，安全措施没有得到执行，给观众和车手带来了危险。





活动主办方承认这种情况是不可接受的，可能会造成灾难性的后果。





国际汽联（FIA）在其裁决中表示，“一大群观众设法冲破了安全线，在比赛仍在进行时进入赛道。”





其中，最令人关注的情况是，突破安全线的现场观众能够接触到尼科·胡肯伯格（Nico Hulkenberg）正在冷却的哈斯（Haas）赛车。该辆赛车在冲过终点线后获得第七名，一直停在赛道边。





监管人员的报告表示，胡肯伯格的车仍然闪烁着红灯——这表明“该车处于不安全状态，可能有放电现象”。



该报告指出：“所有这些都给观众、比赛官员和车手带来了重大危险。”





国际汽联已要求澳大利亚大奖赛（Australian Grand Prix）作出解释，并且将通过世界汽车运动理事会（World Motor Sport Council）对该事件进行进一步调查。





该调查将决定是否对澳大利亚大奖赛进行任何制裁或处罚。





在周日晚间的马拉松式管家调查中，裁定AGPC必须“紧急向FIA提交一份正式的补救计划”。





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