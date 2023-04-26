一尝岛主滋味 苏格兰“山旮旯”无人岛 28 万交易

要点： 蘇格苏格兰南部一个占地 25 英亩的无人岛已挂牌出售，吸引了强劲的需求。但不得不提的是它存在一个问题。蘭南部一個佔地 25 英畝的無人島已掛牌出售，吸引了強勁的需求。

巴洛克岛(Barlocco Island)没有建筑物或住宅，对苏格兰政府具有科学价值。

该岛只能乘船或在潮退时步行、驾着拖拉机或四轮电单车进入。

绝佳的位置，壮丽的景色和鹅卵石的海滩，眼中看不到一个人。





这就是目前正待售的巴洛克岛的广告宣传内容。





这座占地 25 英亩的岛屿位于苏格兰南部海岸附近，周四由苏格兰房地产经纪公司加尔布雷思 (Galbraith) 刊登。





它目前的叫价是 15万英镑（279,441 澳元），据经纪称，它吸引了潜在国际和国内买家的强劲需求。



绝佳的位置，壮丽的景色和鹅卵石的海滩，眼中看不到一个人。





这就是目前正待售的巴洛克岛的广告宣传内容。





这座占地 25 英亩的岛屿位于苏格兰南部海岸附近，周四由苏格兰房地产经纪公司加尔布雷思 (Galbraith) 刊登。





它目前的叫价是 15万英镑（279,441 澳元），据经纪称，它吸引了潜在国际和国内买家的强劲需求。





在岛的西部，有一个可以停泊小船的鹅卵石海滩。地面的池塘为该地区的牲畜和野生动物提供水源。它甚至是该地区最大的海鸟栖息地。





加尔布雷思的经纪埃德加 (Aaron Edgar) 表示，该岛的位置“令人叹为观止”，并且处于具科学价值的黄金地段。



这处岛屿虽然可以私人出售，但由于岛上自然地貌、野生动物等因素，早早就被政府指定为「具有特殊科学价值的地点」，买家很难在小岛上进行大范围的建筑。过去甚至也没有人曾经申请在该岛屿上进行建造。





埃德加说：“拥有自己的苏格兰私人岛屿仍然是一种非常浪漫的情调，在那里你可以逃离日常生活的喧嚣，在最美丽的风景包围下享受一些平静与安宁。”





经纪宣传指该岛适合进行各种休闲活动，例如观鸟、海钓和其他水上运动。





它不是唯一可供争夺的岛屿。中美洲伯利兹(Belize)的一个海滩岛屿正以 4 万 2 千澳元的价格出售，而泰国布吉岛以东的一个岛屿目前在市场上的售价高达 2 亿1千万澳元。





欢迎下载应用程序SBS Radio App，关注Mandarin。您也可以通过苹果播客、谷歌播客、Spotify等播客平台随时收听和下载SBS普通话音频故事。



