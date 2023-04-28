布里斯班男子在乘邮轮前往夏威夷途中落水 搜寻工作宣布正式取消

一名布里斯班男子在美国夏威夷的皇家加勒比巡游期间落水，对他的搜救行动已于周五正式取消。





夏威夷时间周二晚上11点左右（美国东部时间周三晚上），35岁的沃里克·托莱马什（Warwick Tollemache）被确认在海洋量子号（Quantum of the Seas）游轮上失踪。





美国海岸警卫队（US Coast Guard）在夏威夷时间周四（美东时间周五上午）发表声明说，在与家属协商后，将取消搜索。





火奴鲁鲁联合救援协调中心（Joint Rescue Co-ordination Centre in Honolulu）的搜救任务协调员凯文·库珀（Kevin Cooper）说："在审查了该案件的所有相关信息并与近亲讨论后，海岸警卫队做出了一个艰难的决定，即暂停对海洋量子号上的乘客进行积极搜寻。





在托莱马什被报告落水后，该船在该地区停留了两个小时，然后继续向夏威夷航行。第二天早上，机组人员在该地区上空飞行，在六个小时内完成了五次搜索，但未能找到他。





家人和朋友在社交媒体上宣布了这个消息。





曼迪·托莱马什（Mandy Tollemache）在家庭的一份声明中说：“我们的家人对失去我们心爱的沃里克感到非常伤心。他是一个善良、美丽和温柔的灵魂，每个认识他的人都很喜欢他，我们将深深地怀念他。”





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