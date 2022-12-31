澳超联赛拟用掌声向“球王”贝利致敬

巴西足球传奇人物贝利去世，享年82岁。本周末，澳大利亚超级足球联赛（A-League）将在每场男女比赛前用掌声向贝利致敬。





A-League的一位发言人表示，A-League认为掌声比传统的默哀更适合庆祝贝利职业生涯。





在掌声中，贝利的形象将被投射到体育场的屏幕上。





麦克阿瑟FC教练和前曼联前锋约克表示，他很荣幸能与贝利交手。





“我认为他的遗产将（永远）存在。就他在比赛中取得的成就而言，他是巴西乃至全世界的神——他是第一个打进1000个球并赢得三次世界杯的球员。他有很多伟大的成就。我们往往忽略的是他在比赛之外的工作。他为足球做出了很多贡献”。



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与此同时，在A-League墨尔本同城德比骚乱事件中被指控的人数已经增加到32人。





警方正在追捕另外11名他们认为应对严重罪行负责的人。





12月初，大约150名观众冲进了墨尔本胜利队（Melbourne Victory）和墨尔本城队（Melbourne City）之间的同城德比并引发骚乱。



据信，参与冲突的一名男子在比赛结束后不久离开了澳大利亚。





维多利亚州警方表示，这名33岁的男子已被禁止在10年内参加A级联赛，并在骚乱发生的几天后乘飞机前往欧洲。





警方表示，当他回到澳大利亚时将会被逮捕。





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