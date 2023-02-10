土耳其叙利亚地震死亡人数增至2.1万

发生在土耳其和叙利亚的地震是本世纪以来第七大最致命的自然灾害。





两名在土耳其的澳大利亚人仍然下落不明，澳大利亚救援和恢复专家小组今天将抵达灾区，帮助土耳其当局。





澳大利亚外交部表示，正在帮助大约60名直接受地震影响的澳大利亚人及其家人。





为澳大利亚援助组织ADRA工作的瓦特（Miriam Watt）在叙利亚首都大马士革接受了SBS新闻的采访。





“我们已经能够提供大约五千份膳食，主要是为目前住在避难所的人。我们将再次分发五百个食品包。我们刚刚收到额外的资金，可以继续这样做。在土耳其，我们正努力将重点放在农村地区，那里至今还没有得到这么多的援助。"



在澳大利亚各地，人们继续为土耳其和叙利亚地震危机祈祷和哀悼。





昨天晚上，人们聚集在墨尔本为这场灾难的受害者举行守夜祈祷。





澳大利亚-土耳其和澳大利亚-叙利亚社区的成员正在相互团结，相互支持。





而穆斯林信徒则聚集在全国的清真寺中祈祷和哀悼。





墨尔本的布戴（Kerim Buday）赞扬了澳大利亚社区的反应。





“社区内涌现出大量的支持。社区已经迅速动员起来，并开始行动，为土耳其有需要的人收集了大量的援助物资。这是一个非常痛苦的时期，地震造成的破坏难以想象。”





来自悉尼的出生于巴基斯坦的澳大利亚人穆西（Musi）在接受SBS新闻采访时，将其与2005年克什米尔地震进行了比较，那场地震与像她这样的侨民社区产生了情感上的共鸣。





“当这些灾难袭击任何地方时，总是令人难过。它不一定是穆斯林国家。我的兄弟在土耳其，所以我们很害怕，直到收到他的消息，我们才安心。在巴基斯坦，2005年发生在克什米尔的地震与这场地震有着相似的里氏等级和相似的死亡人数。所以我真的能理解土耳其人民，并与他们产生共鸣。"





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