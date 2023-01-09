TikTok、YouTube和Snapchat 被美国一学区起诉“利用青少年脆弱的大脑”

Key Points 美国一学区对TikTok、Instagram、Facebook、YouTube和Snapchat背后的科技巨头提起诉讼。

西雅图公立学校周五（当地时间）向美国地方法院提交了一份91页的起诉书。

该诉讼旨在让科技巨头为青少年的心理健康问题负责。

西雅图的一所公立学校区对TikTok、Instagram、Facebook、YouTube和Snapchat背后的科技巨头提起诉讼，试图让他们为青少年的心理健康问题负责。





这所西雅图的公立学校于周五（当地时间）向美国地方法院提交了一份长达91页的起诉书。





起诉书指责这些社交媒体使学生的心理健康和行为障碍恶化，包括焦虑、抑郁、饮食紊乱和网络欺凌；使学校教育更加困难；并迫使学校采取措施，如雇用更多的心理健康专业人士，制定有关社交媒体影响的课程计划，并为教师提供额外的培训。





起诉中指控“被告成功地利用了青少年脆弱的大脑，使全国数以千万计的学生陷入过度使用和滥用被告的社交媒体平台的正反馈循环 （心理学概念）中”。





“更糟糕的是，被告人策划和引导给年轻人的内容往往是有害和利用性的......”





READ MORE 美国面临释放朱利安·阿桑奇的新压力

Meta、谷歌、Snap和TikTok没有立即回应周六（当地时间）的评论请求。





虽然美国联邦法律有助于保护网络公司免于因第三方用户在其平台上发布的内容而产生的责任，但诉讼认为该条款并不能保护科技巨头在此案中的行为。





“原告不是指控被告对第三方在被告平台上的言论负责，而是指控被告自己的行为，”诉讼中说，“被告断然地推荐和推广对青少年有害的内容，如支持厌食症和饮食失调的内容”。





诉讼说，从2009年到2019年，西雅图公立学校里平均增加了30% 的的学生报告说 “连续两周或更长时间里几乎每天都感到非常悲伤或绝望”，以至于他们停止了一些日常的活动。





Internal studies revealed by Facebook whistleblower Frances Haugen in 2021 showed that the company knew that Instagram negatively affected teenagers. Source: AAP 校区要求法院命令这些公司停止制造公害，赔偿损失，并为过度和有问题地使用社交媒体的预防教育和治疗付费。





Facebook 吹哨人弗朗西斯 • 豪根（Frances Haugen）在2021年披露的内部研究表明，该公司知道Instagram对青少年有负面影响，因为它损害了他们的身体意象（心理学概念），使饮食失调和自杀的想法变得更加严重。



