奥斯卡得主《末代皇帝》作曲家坂本龙一去世

要点 坂本龙一（Ryuichi Sakamoto）的经纪公司确认他于3月28日去世；

这位获得奥斯卡和格莱美奖的作曲家曾与大卫·鲍伊（David Bowie）合作出演；

作为黄色魔术交响乐团（Yellow Magic Orchestra）的员，他对电子乐的创新为合成器流行乐、浩室音乐和嘻哈乐奠定了基础。

为电影《末代皇帝》配乐的先锋作曲家和环境保护运动的活动家坂本龙一在第二次确诊癌症后去世，享年71岁。





他因其电影配乐和一部讲述二战故事的电影《圣诞快乐，劳伦斯先生》而闻名，在这部电影中，他还与他的朋友大卫·鲍伊出演对手戏，扮演战俘营的指挥官。



坂本在1970年代与日本极富影响力的乐团黄色魔术交响乐团一起成名，他对电子乐的创新为合成器流行乐、浩室音乐和嘻哈乐奠定了基础。





他在各音乐流派中都很受尊重，甚至在80年代与朋克传奇人物伊基·波普（Iggy Pop）合作。



坂本后来因1987贝尔纳多·贝尔托卢奇（Bernardo Bertolucci）执导的时代史诗电影《末代皇帝》赢得奥斯卡奖，该片讲述的是中国末代皇帝溥仪的故事。





他的经纪公司于周日宣布，他在3月28日去世，应他的要求，只为亲密的家人举行了葬礼。





“我们想分享坂本最喜欢的一句话： ‘Ars longa, vita brevis. 艺术是漫长的，生命是短暂的，’”该团队在一份声明中说。





坂本两次结婚两次离婚，是日本流行歌手坂本美雨（Miu Sakamoto）的父亲。坂本美雨是这位日本钢琴家和歌手矢野顕子（Akiko Yano）于1980所生。





虽然他在纽约生活了几十年，但他多产的事业使他在自己的国家成为一名巨星，他以激烈的反核运动而在日本闻名。



2011年福岛发生核泄漏事件后，他在东京附近组织了一场反核能的音乐会，由发电站乐队（Kraftwerk）演出。





他还在2007年成立了一个名为More Trees的环境保护组织，该组织致力于在日本、菲律宾和印度尼西亚推广可持续林业。





坂本也是保护日本的树木覆盖活动的积极分子，据说在他去世前几周，他曾就这一主题致函东京都长。





尽管他在2014年患上了喉癌，坂本的作品却持续收获赞誉，包括为亚历杭德罗·冈萨雷斯·伊纳里多（Alejandro Gonzalez Inarritu）2015年的电影《亡灵》配乐。





2021年初，这位音乐家公布他正在接受直肠癌的治疗。



