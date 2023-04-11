财长查默斯将赴美谈论国际经济前景

财政部长查默斯（Jim Chalmers）将前往美国，讨论国际经济前景。





明天，财长将与澳洲储备银行行长一起飞往华盛顿，参加20国集团财长和储备银行行长会议。





今早，查默斯在9号新闻的Today节目上表示，全球局势更加不确定，会议将讨论如何减轻世界经济的压力。





当他被问及政府是否有计划控制支出时，他表示：“我们需要做的是以有条不紊的方式解决所有这些压力，确保预算尽可能负责任和可持续。”





同时，财长还被问及下个月的预算有何措施可以解决澳洲的生活成本危机的问题。





他表示：“我们已经说得很清楚了，我们在10月份的最后一份预算中已经表明，我们准备在必要时削减开支。”





查默斯说，与上届联合政府3月份的预算案相比，在该预算案中，政府节省了220亿澳元。





“我们已经明确，将在5月的预算中进一步削减开支，但这是为了让我们能够腾出空间来资助我们重视的事情，无论是医疗保健还是老年护理，NDIS，保护我们的边境和国家安全。”





同时他还表示：“我们还需要在这个预算中考虑到一个事实，即我们确实预计澳洲的经济会因为全球经济放缓而放缓，因此我们需要取得适当的平衡。”





在《澳大利亚金融评论》（Australian Financial Review）的采访中，财政部长表示，所有的预算都面临着压力。





他说：“就联邦预算而言，显然，一万亿澳元的自由债务的借贷成本增加，加上NDIS、卫生系统、老年护理、国防和其他领域的成本，这些压力对我们的预算造成了巨大的压力。”





查默斯说，联邦政府正在与所有管辖区合作，以解决这些挑战。





“在未来一年左右的时间里，与各州和地区的一些资金协议将被重新谈判。我们将一如既往地与工党各州以及塔斯马尼亚自由党政府合作，以确保我们在我们的财政限制范围内，尽我们所能。”





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