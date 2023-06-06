两名“死囚”经澳大利亚总理交涉后获得特赦

要点： 在越南被关押在死囚牢房的两位著名澳大利亚人获得特赦。

总理阿尔巴尼斯访问越南后出现“实质性重大突破”。

阿尔巴尼斯表示：两个犯法的家人“松了口气”。

澳洲总理阿尔巴尼斯(Anthony Albanese) 表示，两名在越南面临死刑的澳洲人已获特赦。





阿尔巴尼斯结束越南之行后称，两名澳洲人在越南被判处死刑的案件取得了“实质性突破”。





他周一（6月5日）晚在澳洲广播公司的7.30 节目中说：“我昨天早上向（越南）总理提出交涉，到昨天下午总理已经签署了特赦令。”





“澳洲对此非常欢迎。我们代表澳洲公民提出交涉，很高兴越南同意了这要求，我们对此表示感谢。”



总理阿尔巴尼斯向越南总理范明正提出有关问题。 Source: AAP, AP / Duong Giang 基于私隐，阿尔巴尼斯并没有透露两名澳洲人的姓名。





他说：“家属已获悉此事，并且松了一口气。”





“他们向澳洲外交和贸易部官员表示感谢，他们已经为此奔波了一段时间。”





总理表示，澳洲正与其东南亚伙伴，尤其是越南建立“牢固的关系”。





他又表示政府还就另一宗案件提出交涉，寻求国际囚犯转移。





阿尔巴尼斯表示：“我们提出交涉，以外交方式进行交涉。我们一直希望为澳洲公民的利益取得积极成果。 ”



总理阿尔巴尼斯上周日（6月4日）到访越南河内的联合国国际学校。 Source: AAP, EPA / Luong Thai Linh 对于可能的访华行程，总理表示当局正考虑确定访问日期，双方仍就此进行“对话”。





阿尔巴尼斯表示，对有硬核水果的贸易禁令已经解除。





他说：“我们希望扫除所有障碍，我们会继续争取。”





“我们认为对话是一件积极的事情，如果能确定一个双方皆合适的日期，正如我之前所说，我肯定会在某个阶段访问中国。”





“那将是一件积极的事情。”





阿尔巴尼斯又说，澳洲欢迎中国外交部长秦刚下个月到访。





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