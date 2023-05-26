悉尼市内大火 两名青少年向警方自首 附近道路仍在封锁

周四，悉尼Surry Hills一栋建筑发生大火，导致一座列入遗产名录的建筑发生倒塌。两名13岁的青少年正在协助警方进行调查。





在周五的新闻发布会上，新州警察局代理局长邓斯坦（Paul Dunstan）确认，两名13岁的青少年昨晚分别向警察自首。同时他呼吁在大火发生地附近被看见的另外3-4个孩子与警方联系。





新州警方已经成了一个突击队来调查大火原因。





根据The Age的报道，在起火的Randle街大楼对面的Hildebrandt锁匠店工作的Phu Tang表示，当烟雾从大楼里涌出时，他看到一群孩子从大楼里跑了出来。





他表示这些孩子穿着灰色的校服裤子，帽衫的帽子罩住了头。





新州消防和救援局（FRNSW）代理局长福特雷尔（Jeremy Fewtrell）将这场火灾描述为“十年一遇的大火”。





他说，对于所有参加救援的消防员来说，这是“真正定义”他们职业生涯的“转折点”。





FRNSW局长杜贝里（Adam Dewberry）说，起火建筑的前墙和后墙已经倒塌，但强风可能会拉倒侧墙，并损坏附近的住宅。





“这个可能性很高，这就是为什么我们必须先把它们推倒。不能让它们保持原状，”他说。





附近的一些住宅楼由于大火高峰期时的高温已经受到了威胁，“马路对面的建筑物的玻璃窗已经开始掉落，这本身就是一个危险，”杜贝里说。





目前，所有居民都被安全疏散，寻找其他住所，同时消防人员对邻近公寓楼的结构完整性进行了风险评估。





到周五中午，消防员仍在努力扑灭这场“十年一遇的大火”。





“由于所有倒塌的瓦砾和建筑物的材料都已倒下，要扑灭剩余的小块火灾是相当具有挑战性的，”福特雷尔表示，他说仍不确定附近居民何时可以回来。





“我们非常清楚这场火灾对流离失所的居民的影响，处于这种情况的居民请通过红十字会网站进行登记，”他说。





周五上午，在消防员评估Randle街受损建筑的完整性，大火现场附近的道路被关闭可能会持续数日。





Chalmers街从Cleveland街路口到中央车站（Central Station）路段仍然关闭，同时关闭的还有整Randle街。Elizabeth街在Eddy大道和Devonshire街之间的南行方向也被关闭。现场附近的一些小巷子也进行了封锁。





轻轨服务在周五正常运行，而一些公交线路则改道，包括308、310、343、374、320和440路。





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