维州州选举将至 工党承诺提供免费经期用品 此举如何运作？

要点： 工党的选举承诺将耗资2300万澳元；

安德鲁斯表示，将安装1500个免费卫生用品发放装置；

这一举措将有助于解决月经贫困问题。

维州可能成为澳大利亚第一个向公众提供免费经期用品的司法管辖区。





如果11月26日再次当选，州长丹尼尔·安德鲁斯（Daniel Andrews）领导的工党政府将为全州妇女和女孩提供免费的卫生巾和棉条。





此举将使维州走在经期正常化和解决月经贫困的前沿，这是一个22%澳大利亚女性都经历过的问题。





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虽然一些国家和州（包括维州）会在学校内提供免费的经期用品，但苏格兰是目前世界上唯一一个更广泛地提供这些用品的国家。



如何获得免费的经期用品？

工党的计划将在多达700个地点安装1500台卫生巾和棉条发放机，包括公立医院、法院、TAFE校园、图书馆和火车站。





这一承诺受到了公益组织Share the Dignity的欢迎，该组织在澳大利亚各地免费发放卫生用品。





工党的计划将耗资2300万澳元，虽然安德鲁斯在最初的公告中没有提供关于发放机的全部细节，但Share the Dignity组织创始人罗谢尔·考特内（Rochelle Courtenay）说，她预计这些装置将与维州学校内的卫生用品发放装置类似。





这与Share the Dignity组织提供的发放机略有不同，后者有一个计时器，可以防止机器每10分钟使用一次以上，以减少浪费。



什么是月经贫困？

在周六的公告中，安德鲁斯表示卫生巾和棉条并不是一种奢侈品。





“它们是必需品——女性无论身在何处都应该能够得到它们，”他说。





考特内女士表示，月经贫困意味着无法负担卫生用品等基本必需品。





她说：“你离开卫生棉条的时间太长了，或者你正在为如何负担得起卫生用品感到焦虑。”





她说，生活成本的上升加剧了这个问题。





当她七年前创立Share the Dignity时，重点是帮助那些无家可归和贫困的人群。





“现在仍然有人……靠微薄的薪资紧巴巴地生活，用卷起的卫生纸来处理月经，”她说。



Rochelle Courtenay wants to stop period poverty and take away the idea that menstruation and period products are taboo subjects. Source: Supplied / Share the Dignity

打破禁忌

工党政府表示，免费提供经期用品将有助于“月经正常化”。





“在月经期间能够使用卫生巾和卫生棉条是为了提供基本的尊严。它打破了禁忌，”安德鲁斯先生说。





考特内女士说，围绕月经的羞耻感只会使解决月经贫困和确保女性能够获得她们所需的产品更加困难。





“当我开始慈善事业时，除了女明星考特尼·考克斯，你找不到一张女孩拿着卫生巾或卫生棉条的照片，但现在有成千上万张照片。”



“在这方面，我们正处于一些真正改变的边缘，但除非我们教育男孩和女孩以及每个人，否则我们不会看到羞耻感和污名化被消除。”





考特内女士说，虽然维州已经在学校推出了卫生用品，但该州并没有像昆州学校那样做出任何改变，对学生进行月经教育。





她说：“他们（昆州政府）已经承诺在所有学校推出自动售货机，但他们也承诺改变教育的方式。”





考特内女士说，昆州正在向男女学生提供经期教育。



可重复使用的月经用品和进一步行动

考特内女士说，她希望联邦政府能够效仿维州的做法。





她说，政府也应该关注可重复使用的经期用品。





月经杯等物品更具有可持续性，可以提供长期的节约。





虽然这种产品对于那些处于弱势的人来说并不总是现实的选择，但考特内女士说女性应该有选择。



反对党有何承诺？

虽然反对党领袖马修·盖伊的办公室没有回应SBS新闻周日的置评请求，但上周他承诺将解决另一个影响女性的问题。



Matthew Guy has pledged a Liberal-Nationals state government would remove out-of-pocket costs for the collection and initial storage of eggs for women with cancer or conditions such as severe endometriosis. Source: AAP / DIEGO FEDELE 如果当选，自由党-国家党政府将取消患有癌症或严重子宫内膜异位症等疾病的女性在收集和储存卵子方面的自费费用。





此举可以为受影响的女性节省高达7000澳元的费用。





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