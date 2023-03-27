威勒比动物园的南方白犀牛宝宝出生五天后因内伤死亡

维州威勒比开放式动物园（Werribee Open Range Zoo）一头出生不到一周的罕见的南方白犀牛幼崽，在几小时的痛苦后内因内伤死亡。





动物园在一份声明中说，这头5天大的雌性小犀牛在星期六午夜前出现了神经疾病发作，随后心脏骤停。兽医人员没能成功抢救这个新生儿。





这头雌性小犀牛是10年来在动物园出生的第一头南方白犀牛，是澳大拉西亚犀牛区域繁殖和保护计划的一部分。





虽然生产过程本身很顺利，但动物园管理员注意到新生儿并没有像预期那样茁壮成长，而且与母亲的关系建立得也很慢。





随后，小犀牛被带到动物园的兽医诊所接受24小时护理，并慢慢地被重新建立与母亲的关系。





动物园园长皮尔格林（Mark Pilgrim）说，动物园的工作人员对小犀牛的死亡感到非常震惊。但他对团队不知疲倦地照顾小犀牛所做的出色工作表示赞扬。





“任何动物的死亡对所有相关人员来说都是一种挑战，但我们可以感到安慰的是，我们采取了一切行动来确保小牛得到最好的照顾。”皮尔格林博士表示。





墨尔本大学兽医学院完成的尸检发现，小牛的肩胛骨断裂，可能是在出生后几个小时内与母亲的互动造成的。





专家估计，骨折部位周围的血块导致了小犀牛神经疾病发作，以及心脏骤停，进一步的测试结果预计将在两周内出来。





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