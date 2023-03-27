普京：俄罗斯将在白俄罗斯部署战术核武器

俄罗斯总统普京说，俄罗斯将在邻国白俄罗斯部署战术核武器，以此回应英国此前表示将向乌克兰提供贫铀弹。





“至于我们与白俄罗斯，与卢卡申科的谈判，是由于英国国防部长的声明，称他们要向乌克兰提供贫铀炸弹，很明显，它仍然与核技术相关。然而，即使脱离了这些事件和这一声明，卢卡申科长期以来一直不断提出在白俄罗斯部署战术核武器这一问题。”





普京总统表示，俄罗斯将在7月1日前完成在白俄罗斯建造战术核武器储存设施工作。





在华盛顿，白宫美国国家安全委员会发言人约翰·柯比（John Kirby）淡化了此举。





“我可以告诉你，我们没有看到任何迹象表明普京准备在任何方面在乌克兰使用战术核武器。我也可以告诉你，我们没有看到任何会威胁我们改变自己战略核威慑姿态的东西。”





柯比还评价俄罗斯与中国的“无限制”关系是在虚张声势，两国因对美国，西方，以及北约的领导地位感到不满而走到一起。



但是普京总统说，俄罗斯并没有“与中国建立任何军事联盟”。





“俄罗斯和中国会构成威胁是不可能的，因为我们并没有与中国建立任何军事联盟......这一切都是透明的。但这不是一个军事联盟。然而美国在干什么呢？他们在建立越来越多的军事联盟。”



国际原子能机构的一个小组正在乌克兰由俄罗斯控制的扎波罗热核电站进行工作。





国际原子能机构总干事格罗西（ Rafael Grossi ）正在推动在这个欧洲最大的核电站周围建立一个安全区。因为在过去几个月里，该核电站多次遭到炮击。





俄罗斯防空部队称他们击落了一架乌克兰无人机。





这架无人机在距离乌克兰边界约400公里的俄罗斯图拉地区的基列夫斯克镇坠毁。



